Interview von Michael Zirnstein

Es geht rund im Leben von Nico Santos, den einige ob seiner gesanglichen und tänzerischen Begabung den deutschen Justin Timberlake nennen. Popstar ist er, Juror bei „The Voice“ war er, die nun in München startende „Ride“-Tour hatte er wegen der Geburt seines Sohnes verschoben, dann kam ein englischer Welt-Sorge-Song „Human Being“, jetzt eine Deutsch-Rap-Ballade zusammen mit Sido. In einem Bewerbungsgespräch müsste man den hochtalentierten 31-Jährigen fragen: „Was wollen Sie eigentlich einmal erreichen?“ Er wird antworten, dass er sich „genau diese Frage jedes Jahr“ stelle. Und er habe herausgefunden, dass er seinen „perfekten Traum schon fast verwirklicht“ habe: „Frei Musik machen können im Studio und auf der Bühne, trotzdem Zeit haben für die Familie und die Freunde. Ich muss nicht in Amerika groß rauskommen, wenn ich das alles machen kann, was ich hier gerade mache.“