Logistik sei ein Wort, das er gar nicht mag, sagt Nico Bleutge in einem Video, das nach einem Tag Spurensuche im Lyrik Kabinett entstanden und nun auf Youtube zu finden ist; es sei eines jener Wörter, die aus der militärischen in die Alltagssprache eingesickert seien. Das allein macht schon deutlich, wie fein dieser vielfach ausgezeichnete Lyriker und Literaturkritiker, 1972 in München geboren, die Begriffe abschmeckt. Auch im neuen Band "Schlafbaum-Variationen" (C.H. Beck), in dem existenzielle Erfahrungen wie die Geburt eines Kindes und der Tod des Vaters mitschwingen. Und natürlich ein Schlafbaum vorkommt, in dem nachts "tausende stare" sitzen, "umgeben von dämmerlicht".

Nico Bleutge, Freitag, 24. Feb., 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstr. 83a, lyrik-kabinett.de