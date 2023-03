"Sprachmagier, kritischer Beobachter und scharfsinniger Analytiker", mit diesen Worten bedenkt Kunstminister Markus Blume den Lyriker Nico Bleutge - und mit einem bedeutenden Preis des Freistaats: Bleutge erhält in diesem Jahr den mit 20 000 Euro dotierten Jean-Paul-Preis.

Der Lyriker, 1972 in München geboren, wuchs in Pfaffenhofen an der Ilm auf, studierte Germanistik, Rhetorik und Philosophie in Tübingen und lebt heute in Berlin. Er arbeitet als freier Literaturkritiker (auch für die SZ) und hat zahlreiche Gedichtbände veröffentlicht, von "klare konturen" (2006) bis jüngst zu den "schlafbaum-variationen". Letztere hat er erst vor wenigen Wochen in München vorgestellt. Zur Preisverleihung allerdings wird er nach Bayreuth reisen: Am 13. Juli wird er die Auszeichnung dort im Markgräflichen Opernhaus erhalten.