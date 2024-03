Auch die "meistgehasste Band" des Planeten hat Freunde. Etwa bei vielen Radiosendern. Die kanadische Gruppe ist nicht nur eine der am meisten verspotteten, sondern auch eine mit vielen Ohrwürmern. Kurze Erinnerung: "How You Remind Me", ihre Annäherung an Nirvana , war von 2001 bis 2009 die meistgespielte Nummer in amerikanischen Radios. Deswegen kamen zwei Mitglieder von Nickelback jüngst extra nach München zu den "Radiodays Europe" in der Messe eingeflogen. "Beziehungspflege" nennen sie das, der Gitarrist Ryan Peake und der Bassist Mike Kroeger, Bruder von Chad Kroeger, des eventuell meistverhöhnten Rockstars der Welt.

Sie wissen, wem sie ihren gewaltigen Erfolg seit nun etwa 25 Jahren zu verdanken haben. Mit ihrem konservativen Rock sind sie eher ein spätes Kind aus der Ära der UKW-Sender, nicht so sehr des Internets. Wobei, hat nicht auch der millionenfach gepostete Spott ihren Ruf noch wachsen gelassen und ihre Songs noch präsenter? Der Wörterbuchbegriff "Nickelbacking" bedeutet immerhin, jemanden per Telefon- oder Youtube-Trick zu zwingen, eine Nickelback-Nummer zu hören. Man muss im Interview mit den beiden Musikern in einem Konferenzzimmer der Messe gar nicht vorsichtig drum herumreden, sie sprechen den "800 Pfund schweren Gorilla im Raum" gleich selbst an. Also den "Hass", den sie oft erleben.

Der hat es sogar in den Titel ihrer Film-Doku geschafft: "Love To Hate: Nickelback". Außer für ihre Europa-Tour, die Mitte Mai in Glasgow beginnt und am 8. Juni in der Münchner Olympiahalle endet, rühren sie auch für diesen Film gerade die Werbetrommel. Schließlich kommt er bald an zwei Tagen in ausgewählte Kinos, am 27. und 30. März, auch in München. "Es fing als Band-Biografie an, aber dann wurden es etwas anders", sagt Peake. Sie hatten "kein Studio, keinen Boss", sondern "alles selbst gemacht", "alles für die Fans". Dabei haben sie selbst gar nicht so viele Videoaufnahmen ihrer Jahre vor dem großen Ruhm. Weil sie den gar nicht erwartet hatten, weil sie also überhaupt keinen Grund darin sahen, sich zu filmen, denn wen würde das schon einmal interessieren? Und doch haben sie - "ein glücklicher Zufall" - so einen legendären Moment auf Band: "Wir saßen alle in diesem Raum in Miami zusammen, und Chad brachte diesen Song mit, und wir spielten den, produzieren ihn und arrangierten ihn und so weiter." Die Geburt von "How You Remind Me". Und sie wissen nicht mal mehr, wer die Kamera damals hielt.

Mit derlei würde man freilich schnell in einer Selbstbeweihräucherung landen, das weiß er. Aber er findet, sie haben die richtigen Filmemacher beauftragt: Ben Jones (ein alter Freund vom Radio) und Leigh Brooks. "Wir hätten es wahrscheinlich auf der Stufe ,hey, alles läuft großartig' gehalten, aber die beiden haben uns immer wieder gelöchert und weiter geschubst", sagt der Gitarrist. Sie öffneten sich, wie nie zu vor ("Das war ja nie unser Ding auf Social Media"), redeten selbst über den Schlaganfall ihres Bassisten Mike Kroeger, nach dem sie eine ganze Europa-Tour absagen mussten. "Das ist ja nichts, worüber man schnell mal twittert", sagt Kroeger, aber im Film konnten sie erzählen, wie es sie berührte.

Und auch, wie der Hass sie trifft. "Gerade, als es damit anfing, hat das schon geschmerzt", sagt Kroeger. Das "Anti-Fantum" im Internet ist längst fast schon eine eigene zynische Kunstform. Viele Internet-Nutzer kennen mehr Witze über die Band als Songs, also zum Beispiel den Aufruf "Kann diese Gewürzgurke mehr Fans bekommen als Nickelback?" Oder die Petition, ein Konzert zum Erntedank-Footballspiel der Detroit Lions abzusagen. Oder die vielen Memes. Also etwa jene Bildwitze, zu denen Chad Kroegers etwas selbstverliebtes Standbild mit einem hochgehaltenen Foto im Video zu "Photograph" (2005) gebastelt wurde. Das prominenteste war das Meme von Donald Trump, der in den gehaltenen Bilderrahmen Joe und Hunter Biden und ukrainische Gas-Geschäftsleuten retuschierte.

Mit Arnold Schwarzenegger lieferten sie sich ein spaßiges Twitter-Duell

"Wir wurden natürlich viel als Clickbait benutzt", sagt Peake, "aber jetzt nehmen wir die Memifizierung der Band lieber selbst in die Hand - und wir nehmen's mit Humor." Etwa als Arnold Schwarzenegger sie einmal auf eine Stufe mit Herpes stellte, lieferten sie sich ein recht spaßiges Twitter-Duell. Inzwischen mag man sich. Man darf auch nicht übersehen: Nickelback haben prominente Freunde, von Metallica bis Billy Corgan von den Smashing Pumpkins, der im Film Nettes sagt.

Am wichtigsten wäre freilich die Musik, die eben ihre Kritiker da draußen als eher altbackenen, immer gleichen, breitbeinigen Macho-Rock empfinden. Die 2023 in die kanadische Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen Nickelback haben sich auf dem aktuellen Album "Get Rollin'" so breit aufgestellt wie noch nie: ein Metal-Core-inspiriertes Intro in "San Quentin", Kuschelrock, selbst ein wenig Country und eine Pop-Melodie in "Tidal Wave", bei der Metall-Fan Mike Kroeger anfangs dachte: "Oh, das klingt ja gar nicht mehr nach Nickelback." Natürlich blieben sie ihrem Marken-Sound treu genug, um ihre wichtigsten Freunde, die Fans, nicht zu vergraulen.

Nickelback, Sa., 8. Juni, München, Olympiahalle; "Love To Hate: Nickelback", der Film läuft am 27. März, 20.30 Uhr, und am 30. März, 15 Uhr, in der Astor Filmlounge