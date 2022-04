Einem nur halbwegs musikaffinen Münchner muss man Nick Woodland nicht mehr vorstellen. Der Brite ist hier seit Jahrzehnten die Instanz für rockige E-Gitarre. Die Geschichte, er wäre fast ein Mitglied der Rolling Stones geworden (gespeist aus damaligen Begegnungen im Musikland-Studio), ist zwar ein Mythos, aber einer mit guten musikalischen Gründen. Das beweist auch sein neues Album "Land Ho!", das er jetzt im Lustspielhaus frisch aus der Presse vorstellt: Sein Ding ist der geradlinige, vom britischen Rhythm'n'Blues gespeiste Rock'n'Roll. Anders als früher stammen aber bis auf die Schlussnummer alle 13 Songs aus seiner Feder. Das zeigt, dass sich der Gitarren-Alleskönner inzwischen ganz auf sein Songwriting, seine Musik, seine eigene Handschrift konzentriert. Mit 71 hat er dafür überreichlich Erfahrung gesammelt, wie seine Texte beweisen, ob düster wie in "Unmarked Land", unbeugsam wie in "500 Miles" oder humorvoll wie im Soul-Reißer "Pepper On The Pork". Die trägt er im Lustspielhaus wieder mit seiner unverwechselbar knorrigen Stimme und den bewährten Begleitern Manni Mildenberger, Tom Peschel und Klaus Reichardt vor.

Nick Woodland, So., 10. April, 19 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Telefon 344974