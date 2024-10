Von Christian Jooß-Bernau

Sie wiegen sich vor ihm, wie ein Weizenfeld im Wind. Sie recken sich ihm entgegen, zeigen auf ihn. Die Arme des Publikums. Am Ende des Abends in der Olympiahalle, im Zugabenblock bei „Papa Won’t Leave You, Henry“, wird Nick Cave sich langsam nach vorne lehnen, von Händen gestützt. Einer der Hände hat er davor sein Mikrofon zum Halten gegeben. Ehrfürchtig ragte ihm das Mikro entgegen, bis Cave es wieder an sich nahm.