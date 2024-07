„Wegweiser durch die diverse Museenlandschaft Bayerns“ steht auf der Website der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern . So divers wie die Museenlandschaft ist auch das Publikum, an das man sich richtet. Rund 100 Millionen Gäste aus dem In- und Ausland haben Bayern 2023 laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik besucht – und damit auch das eine oder andere nichtstaatliche Museum. Pünktlich zur Ferienzeit kann man nun auch eine englischsprachige Website anbieten.

Von Kunst und Design über Industrie und Handwerk bis hin zu Glaube und Bräuche ist dort alles vertreten. Vorgestellt werden Einrichtungen und Ausstellungen aus allen Regionen Bayerns, um die 1300 sind es. Unter dem Motto „Discover Bavaria’s Museums!“ soll der englischsprachige Internetauftritt ebenso wie der deutsche so simpel wie möglich und mit nur wenigen Klicks erfahrbar sein. Dabei möchte man auch Museen helfen, die keine eigene englischsprachige Website besitzen. Der in die Webseite integrierte Blog Museumsperlen präsentiert spannende Geschichten zu den Objekten und Menschen in den Museen.

Zwar gibt es die Startseite des Museumsportals auch auf Französisch, Spanisch, Polnisch und Türkisch (und weitere Übersetzungen sind geplant), doch um zu den Inhalten der verschiedenen Einrichtungen zu gelangen, müssen sich die Besucher dann zwischen deutsch oder englisch entscheiden. „Die Angebote der nichtstaatlichen Museen in Bayern werden unserer Erfahrung nach sehr gerne von nicht-deutschsprachigen Gästen in Anspruch genommen. Da einige der Museen in Bayern keine eigenen Webauftritte im Englischen haben, ergänzt die Übersetzung unserer Webseite ‚Museen in Bayern‘ das internationale Informationsangebot zu deren Inhalten, sowie Öffnungszeiten und zur Barrierefreiheit“, so Henning Koch von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern.

Barrierefrei versucht auch die Website zu sein. Man bemüht sich nicht nur in der deutschen Version, sondern auch im Englischen um Inklusion. Ein Merkmal mit dem der Anbieter wirbt, aber etwas, das in beiden Sprachen noch nicht funktioniert. „This page is currently under construction“, „diese Seite ist derzeit in Arbeit“, ist da zu lesen, wenn man versucht, die Inhalte in einfacher Sprache oder Gebärdensprache aufzurufen.

Verschiedene kulturelle Blickwinkel durch ein breiteres und diverseres Publikum bietet aber auch viel Raum für Fettnäpfchen. Ein Kernthema ist daher mit kulturellen Unterschieden sensibel umzugehen. Koch: „Die Rolle der Museen, Kulturgüter zu sammeln, zu bewahren und auszustellen, sowie Forschung und Vermittlung zu ermöglichen, ist eine sensible Aufgabe, die auch den Umgang mit internationalen Perspektiven beinhaltet. Das haben wir auch bei der Übersetzung der Website berücksichtigt.“ So wurden die Texte zwar automatisiert übersetzt, aber von einem Team der Landesstelle aus Muttersprachlern und mit den Sprachen und verschiedenen Kulturen vertrauten Personen noch einmal redigiert.

Fazit: Trotz kleiner Mankos wie der noch fehlenden Übersetzung in Gebärdensprache und Leichte Sprache bietet die neue englischsprachige Website einen guten, verständlichen Überblick über das Angebot der nichtstaatlichen Museen Bayerns. Nun muss sie sich nur noch bei den Gästen bewähren.