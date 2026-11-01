Zwischen Cowboy-Kostüm, Boyband-Hit und einem bewegenden Moment für Liam Payne: Die „Dinner Party“ von Niall Horan in München ist mehr als eine Show.

Niall Horan privat: Aber auch in der Olympiahalle wurde aus dem Konzert ein netter Abend unter Freunden.

Einmal im Leben den liebsten Popstar auf einer Dinnerparty treffen – für die meisten ein unerreichbarer Traum. Doch das Publikum von Niall Horans „Dinner Party – Live on Tour“ fand sich spontan als Beobachter einer etwas anderen Feier wieder. Sänger und Band erschienen in Kostümen aus „Toy Story“. Geschmackssache – aber der musikalischen Performance tat das allerdings keinen Abbruch.