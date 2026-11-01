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„One Direction“-StarNiall Horan verwandelt die Olympiahalle in ein Wohnzimmer voller Freunde

Lesezeit: 1 Min.

Niall Horan privat: Aber auch in der Olympiahalle wurde aus dem Konzert ein netter Abend unter Freunden.
Niall Horan privat: Aber auch in der Olympiahalle wurde aus dem Konzert ein netter Abend unter Freunden.
Foto: Live Nation

Zwischen Cowboy-Kostüm, Boyband-Hit und einem bewegenden Moment für Liam Payne: Die „Dinner Party“ von Niall Horan in München ist mehr als eine Show.

Kritik von Franziska Schuch

SZ bei Google bevorzugen

Einmal im Leben den liebsten Popstar auf einer Dinnerparty treffen – für die meisten ein unerreichbarer Traum. Doch das Publikum von Niall Horans „Dinner Party – Live on Tour“ fand sich spontan als Beobachter einer etwas anderen Feier wieder. Sänger und Band erschienen in Kostümen aus „Toy Story“. Geschmackssache – aber der musikalischen Performance tat das allerdings keinen Abbruch.

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