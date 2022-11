Sound of Munich Now / Gigantische Logistik für NFL-Spiel / Klimaaktivisten erneut festgeklebt

Von Michael Bremmer

So ein Video sei ja ganz nett, sagte Robert Salagean, Musiker der Münchner Newcomer-Band "Rosa Blut", aber Musik müsse auf die Bühne, Musik müsse live gespielt sein. So sagte der Musiker es kurz vor einem Auftritt. Wenig später, im August dieses Jahres, stand er mit seinem Bandkollegen dann doch vor den Kameras - für ein Video.

Nicht für irgendeines, sondern für die Aufzeichnung ihres Sound-of-Munich-Now-Konzertes: Die hohen Fenster der ehemaligen Fabrikhalle im Feierwerk sind nicht wie bei Konzerten mit schwarzen Vorhängen verhängt, auf der Bühne stehen kleine Palmen und andere Grünpflanzen. Das Konzert spielt Rosa Blut dort, wo sonst das Publikum steht. Und statt in die Gesichter ihrer Fans schauen die Musiker in die Objektive der Kameras. Nach der Show sagt Robert Salagean: "Das ist der Wahnsinn, was ihr hier macht. Das ist so eine Bereicherung für die Münchner Musikszene."

Die Münchner Musikszene sichtbar zu machen, das ist seit 2009 die Aufgabe des Festivals "Sound of Munich Now", das die SZ gemeinsam mit dem Feierwerk veranstaltet. 239 Münchner Bands quer durch alle Genres haben hier mittlerweile gespielt, 20 weitere kommen in diesem Jahr dazu. Von Anfang an war diese einzigartige München-Show für viele der Konzerthöhepunkt des Jahres, das Feierwerk immer ausverkauft. Doch dann kam die Corona-Pandemie - und damit folgte notgedrungen ein neues Konzept: digital und nachhaltig.

Denn auch das soll Musikförderung sein. Statt eines vergnüglichen Konzertabends gibt es seit 2020 Musik für die Ewigkeit, statt 700 Fans erreichen die Bands nun viel mehr Musikfreunde - weit mehr als 60.000 Mal wurden die Sound-of-Munich-now-Videos mittlerweile angesehen. Den Auftakt in diesem Jahr machte die Pophoffnung Marlena Dae, es folgte die Hip-Hop-Künstlerin Gündalein, Indie-Pop mit Versacer und die großartige Jazz-Formation Enji & Popp. In die neue "Sound of Munich Now"-Woche begleitet uns diesen Montag die junge R'n'B-Sängerin Juliet Lock.

Jeden Wochentag um 20 Uhr erscheint ein neues Video. Und am Samstag, 12. November, findet auch erstmals wieder ein spezielles Sound-of-Munich-Now-Festival im Feierwerk (Einlass 19.30 Uhr, Eintritt frei) statt - denn live ist Musik schon auch schön.

Die gigantische Logistik hinter dem NFL-Spiel Erstmals laufen zwei Teams der US-Football-Liga NFL in Deutschland auf. Allein die Seattle Seahawks reisen zur Partie gegen die Tampa Bay Buccaneers in der Allianz Arena mit mehr als 140 Menschen und zwölf Tonnen Equipment an - vom Snack bis zum Spezial-Sitzfahrrad.

Warnung vor überhöhten Ticketpreisen Das Spiel der US-Football-Liga NFL zwischen Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks in der Allianz Arena ist längst ausverkauft. Im Internet häufen sich jetzt die Angebote für überteuerte Karten.

Klimaaktivisten erneut am Stachus festgeklebt Die Mitglieder der Gruppierung "Letzte Generation" blockieren am Montag den Verkehr. Am Nachmittag vereitelt die Polizei eine Aktion an der Staatskanzlei. Unterdessen wird der Ruf nach härteren Strafen lauter.

"Es sind mehr Streifen unterwegs - uniformiert und in Zivil" Nach dem gewaltsamen Tod eines 21-Jährigen vor einigen Wochen hat die Polizei ihre Präsenz in der Messestadt Riem erhöht. Inspektionschef Helmut Bayerl sieht die Sicherheit im Viertel nicht beeinträchtigt - Sorgen bereite nur eine kleine, lautstarke Gruppe.

Verschwörungsideologen wollen am 9. November demonstrieren Freiheit für inhaftierte Gesinnungsgenossen zu fordern, ist Ziel einer Kundgebung parallel zur zentralen Gedenkfeier. Die Versammlung könnte aber noch verboten werden, die Behörden arbeiten an einer Gefahrenprognose.

Kritik an Kliniken Millionen-Verluste, leer stehende Betten: Die Opposition wirft Stadt und Geschäftsführung auch "hausgemachte Probleme" und interne Fehler vor.

Wie Ärztinnen Karriere machen Keck, die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit und Karriereplanung an der medizinischen Fakultät der Technischen Universität, fördert seit zehn Jahren junge Frauen im Klinik-Alltag - inzwischen sind erste Erfolge zu feiern.

Mädchen bedrohen Obdachlose mit Messer Drei Schülerinnen stehen im Verdacht, Samstagnacht drei obdachlose Männer in der S-Bahn-Unterführung Berg am Laim massiv beleidigt zu haben.

Frieden schaffen mit eingeschmolzenen Spielzeugwaffen Künstler Johannes Volkmann errichtet in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine Skulptur aus Plastikpistolen und Gewehren. Kinder sind aufgerufen, diese abzugeben und dabei mitzuhelfen.

