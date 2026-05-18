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American Football in MünchenMunich Game: NFL nennt Infos zum Vorverkauf

Der Wide Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions wird im November in München erwartet.
Der Wide Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions wird im November in München erwartet. Bruce Kluckhohn/AP/dpa

Im November treffen in München die Detroit Lions auf die New England Patriots. So gibt es Tickets für die dritte NFL-Partie in der Stadt.

American-Football-Fans können von Ende Mai an Karten für das diesjährige Gastspiel der National Football League (NFL) in München ordern. Das teilte das Deutschland-Büro der US-amerikanischen Liga am Montag mit. Am 15. November treffen im Stadion des FC Bayern München in Fröttmaning die Detroit Lions und die New England Patriots aufeinander.

Kreditkarten-Besitzer des neuen NFL-Zahlungspartners American Express erhalten dabei in der Woche vom 28. Mai bis 3. Juni ein privilegiertes Vorkaufsrecht. Vom 4. Juni an kommen dann sogenannte Hospitality-Pakete auf den Markt, Eintrittskarten mit exklusiven, aber bislang nicht näher definierten Angeboten im Stadion. Der allgemeine Kartenverkauf startet dann einen guten Monat später am 10. Juli.

Die Partie zwischen Detroit mit dem deutschen Profi Amon-Ra St. Brown und dem Super-Bowl-Rekordgewinner aus New England ist das dritte Pflichtspiel, das die NFL in München ausrichtet. Im November 2022 fand die Deutschland-Premiere der NFL-Gastspiele zwischen Tampa Bay und Seattle statt (21:16); zwei Jahre später folgte der Vergleich zwischen Carolina und den New York Giants (20:17).  Für 2028 ist ein weiterer Auftritt bereits vereinbart.

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