Erstmals wird in Deutschland ein Spiel der National-Football-League ausgetragen. Was München erwartet - ein Überblick.

Von Konstantin Rek

Was ist die NFL?

Bei der National-Football-League dreht sich alles um American Football. Die NFL ist dabei die amerikanische Profiliga. 32 Teams, sogenannte Franchises, sind Teil dieser Liga. Dabei sind die Teams in zwei Hälften aufgeteilt: die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Beide Conferences sind wiederum in je vier Gruppen, den Divisions, unterteilt. In jeder Division spielen vier Teams. Jedes Team bestreitet in der regulären Saison 17 Spiele. Das Finale, der Super-Bowl, findet jedes Jahr Anfang Februar statt und ist eines der größten Sportereignisse der Welt.

Warum spielt die NFL plötzlich in Deutschland?

Die NFL betreibt jedes Jahr einige "International Games" außerhalb der USA. Seit 2007 werden jährlich mehrere Spiele in London ausgetragen. Auch in Mexiko-Stadt gibt es seit 2005 immer ein Spiel pro Saison. München ergänzt nun diese Liste.

Die NFL will damit ihren Sport auch außerhalb der USA populärer machen. In Deutschland scheint dies in den vergangenen Jahren gut zu funktionieren. American Football wird immer beliebter, die Zuschauerzahlen steigen jedes Jahr - das erste Spiel in Deutschland ist daher eine logische Konsequenz.

Dabei soll es aber nicht bleiben, die Partnerschaft ist langfristig. Auch in den nächsten vier Jahren wird ein Spiel der Regular Season in Deutschland stattfinden. Dabei wechseln sich München und Frankfurt als Austragungsorte ab.

Wieso ausgerechnet München?

Seit Jahren pflegt der FC Bayern eine Partnerschaft mit dem NFL-Team Kansas City Chiefs, 2019 besuchten die Münchner sogar das Team. Die NFL plant darüber hinaus, die Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) auszubauen. Darüber hinaus bietet München nicht nur ein vielfältiges Sportangebot, sondern auch eines der größten und modernsten Stadien in Deutschland.

Welche Teams spielen in München?

Am 13. November treffen die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers. Besonders die Seahawks, die 2014 den Super Bowl gewannen, sind in Deutschland eines der beliebtesten Teams. Die Buccaneers dagegen gehören zu vier Teams, die sich die Marketingrechte für den deutschen Markt gesichert haben. Nur diese vier dürfen in Deutschland beispielsweise Werbepartnerschaften eingehen. Personell sticht bei den Buccaneers Quarterback Tom Brady heraus. Der 44-Jährige hat als einziger Spieler schon sieben Mal den Super Bowl geholt und gehört immer noch zu den besten Quarterbacks der Liga. Mit seinen Buccaneers gewann Brady zuletzt 2021 den Super Bowl.

Wo kriegt man noch Tickets?

Nicht mal eine Stunde hat es gedauert, bis alle Tickets beim offiziellen Ticketverkauf im Juli vergriffen waren. Laut dem NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hätte man drei Millionen Tickets verkaufen können.

Wer über Zweitmarktkarten sein Glück probieren will, soll dies ausschließlich über Ticketmaster Resale probieren. Diese Seite sei der einzige autorisierte Partner im Wiederverkauf, heißt es von Seiten der NFL.