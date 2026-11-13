Die Arena ist ausverkauft, Zehntausende werden in Fröttmaning erwartet. Die Blicke werden diesmal aber nicht auf einen Fußball, sondern auf einen Football gerichtet sein, und gejubelt wird nicht nach einem Tor, sondern nach einem Touchdown. Denn die National Football League ( NFL ) ist in München zu Gast – und benimmt sich wie eine ziemliche Rampensau. In der Stadt gibt es ein Fanfest, Wirtshäuser werden zu Treffpunkten für Fans, und Merch wird in mehreren Shops verkauft. Am Sonntag treffen dann die New England Patriots um 15.30 Uhr auf die Detroit Lions. Die Arena des FC Bayern musste dafür eigens angepasst werden. Der Platz wurde an beiden Enden um zweieinhalb Meter verlängert, der Rasen wird teilweise in den Farben der Teams gefärbt und die American-Football-Torpfosten im Boden verankert.

Die Nachfrage war wieder enorm. „Die verfügbaren Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft“, sagt ein Sprecher der NFL-Germany. Die Patriots sind seit 2001 zusammen mit den Pittsburgh Steelers Rekordgewinner der NFL, befinden sich jedoch gerade in einer Umbruchphase. Deshalb gelten die Detroit Lions, die schon seit 1930 der NFL angehören, als Favorit für das Match. Sie blicken auf vier Siege in Serie zurück, die sie auch Amon-Ra St. Brown zu verdanken haben, dessen Mutter aus Leverkusen stammt.

Beide Mannschaften trainieren vor der Partie auf den Trainingsstätten des FC Bayern München, an der Säbener Straße und am Campus. Im Liveticker auf der Website touchdownmunich.com können Fans alle Entwicklungen verfolgen.

Die Detroit Lions treffen sich im Hofbräuhaus, die Patriots im Paulaner und Augustiner

Für die NFL sind die Spiele im Ausland vor allem dazu da, American Football weltweit populär zu machen. Seit 2007 finden regelmäßig Punktespiele außerhalb der USA statt. Wer München besucht, kommt traditionsgemäß kaum an Brauereien vorbei. Das gilt auch, oder vielleicht ganz besonders für amerikanische Footballteams. So wird das Hofbräuhaus zum Team Hub der Detroit Lions, während die Patriots im Paulaner im Tal und im Augustiner-Stammhaus ihre Fanhochburg einrichten.

Die Detroit Lions ließen sich feiern. Foto: Stephan Rumpf

Wer will, kann sich auch auf dem Odeonsplatz beim Fan-Fest der Detroit Lions auf das Spiel einstimmen. Am Samstagabend gibt der amerikanische Rapper Big Sean dort ein kostenloses Konzert. Musikalisch wird den Fans auch in der Arena etwas geboten. Country-Sänger Drew Baldridge singt die US-Hymne, die deutsche Hymne wird von der bayerischen Blasmusik-Funk-Ska-Combo LaBrassBanda gespielt. In der Halbzeitpause tritt die US-Rockband Cage The Elephant auf.

Alle, die sich eher für ein rot-goldenes Team begeistern, sollten auf dem Viktualienmarkt vor dem Pschorr vorbeischauen. Die Kansas City Chiefs spielen zwar nicht selbst, sind aber trotzdem mit ihrem „Chiefs House Weihnachtsmarkt“ an Ort und Stelle. Eisstockschießen, warme Getränke und das Bewundern von Super-Bowl-Ringen stehen von Samstagmittag an auf dem Programm, und das alles kostenlos.

American Football in Deutschland : New England Patriots gegen Detroit Lions: Alle Infos zum NFL-Spiel in München In diesem Jahr kommt der deutsch-amerikanische Profi Amon-Ra St. Brown mit den Detroit Lions zu Besuch. Was zeichnet ihn aus? Wer ist der Gegner? Und welche Fan-Aktionen sind geplant? Antworten auf wichtige Fragen. Von Joachim Mölter ...

Tickets braucht man hingegen für die Pre-Game-Party im P1 an der Prinzregentenstraße. In der Neuhauser Straße können Fans am Samstag und auch noch am Montag Merch im NFL-Shop kaufen. Wer nur Interesse an Fanartikeln der Detroit Lions hat, ist auch in der Theatinerstraße richtig. Dort gibt es bei Marc O'Polo einen Pop-up-Store des silber-blauen Teams. Eine Übersicht über alle Events des NFL-Spektakels gibt es auf der Website der Liga.

Für die Polizei bedeutet ein NFL-Spiel weniger Aufwand als ein Bundesligaspiel

Die NFL ist bereits zum dritten Mal in München. Auch die Polizei weiß daher, womit sie bei dem Spiel am Sonntag zu rechnen hat, und zwar mit eher wenig. Für die Beamten bedeuten die Spiele einen geringeren Aufwand als ein als „unproblematisch eingestuftes Bundesligaspiel“, sagt ein Sprecher. „Auch in der Vergangenheit hatten wir so gut wie keine Störungen.“ Die NFL selbst schreibt vor, dass aus Sicherheitsgründen nur durchsichtige Taschen in die Arena mitgebracht werden dürfen. Die Polizei ist beim Stadion und auch mit Streifen bei den Events in der Stadt unterwegs, erwartet jedoch eine friedliche Stimmung.

Probleme könnten lediglich bei der Anreise zum Stadion entstehen. Um das zu vermeiden, stellt die MVG „wie bei einem normalen Fußballspiel elf zusätzliche Züge bereit“. Da das Stadion aber bereits vier Stunden vor Kick-off öffnet, rechnet die MVG damit, dass die Fans sich bei der Anreise besser verteilen als bei einem Fußballspiel.

Selbst für die, die nichts mit American Football anfangen können, wird das Wochenende einen Vorteil bringen. Zumindest für die, die in der Hotellerie, Gastronomie oder im Einzelhandel tätig sind. 2024 sorgte das Match in diesen Branchen für Einnahmen von 48 Millionen Euro, und auch die Stadt profitierte von Steuereinnahmen in Millionenhöhe. Dabei ist egal, wer gewinnt. Die zahlreichen Fans im Stadion und vor den Bildschirmen werden das aber etwas anders sehen, wenn sie ihr Team anfeuern.