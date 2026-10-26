Eine Partie im American Football, und zwar zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions. Anstoß – oder „Kick-off“, wie es im Football-Jargon heißt – ist am Sonntag, 15. November, um 15.30 Uhr in der Fröttmaninger Fußballarena. Die National Football League (NFL), eine amerikanische Profiliga, gastiert nach 2022 und 2024 damit zum dritten Mal in München.

Warum spielen amerikanische Football-Mannschaften in Deutschland?

Die NFL will ihren Sport weltweit populär machen und verlegt deshalb zu Werbezwecken seit 2007 regelmäßig Punktspiele ins Ausland. In diesem Jahr reisen Teams in sieben Länder, zum Saisonauftakt ging es sogar erstmals nach Australien. Allein drei Partien werden in London ausgetragen.

Die Deutschland-Premiere fand 2022 in München statt, seitdem wechselt der Austragungsort jährlich. In München gewannen vor vier Jahren die Tampa Bay Buccaneers 21:16 gegen die Seattle Seahawks, 2024 siegten die Carolina Panthers 20:17 nach Verlängerung über die New York Giants. 2028 ist ein weiteres Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt vorgesehen. In den Jahren 2027 und 2029 ist Berlin an der Reihe.

Was muss man über die Teams wissen?

Die Detroit Lions gehören der NFL seit 1930 an und sind damit einer der ältesten Klubs der Liga. Sie waren aber auch lange einer der erfolglosesten, der letzte Titelgewinn gelang 1957, also vor fast 70 Jahren. Erst in jüngerer Zeit entwickelte sich die Mannschaft wieder zu einem Spitzenteam, auch dank des Passempfängers Amon-Ra St. Brown. Der 26-Jährige ist einer der besten Ballfänger der Liga und hat Wurzeln in Deutschland: Sein Vater ist Amerikaner, seine Mutter kommt aus Leverkusen.

Familie St. Brown bei einem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft: (v. l.) Mutter Miriam, Vater John Brown sowie die Söhne Equanimeous, Amon-Ra und Osiris. Foto: Robin Rudel/Imago

Die 1959 im Großraum Boston gegründeten Patriots sind mit sechs Super-Bowl-Siegen seit 2001 Rekordgewinner der NFL, gemeinsam mit den Pittsburgh Steelers. Das Team befindet sich nach seiner großen Ära mit dem Spielmacher Tom Brady und dem Chefcoach Bill Belichick im Neuaufbau.

Gibt’s noch Tickets?

Derzeit seien keine Eintrittskarten mehr erhältlich, heißt es auf der eigens für die Partie eingerichteten Webseite der NFL. Der allgemeine Vorverkauf begann im Juli, die Preisspanne reichte von 83,59 bis 413,75 Euro; ermäßigte Tickets für Kinder kosteten zwischen 42,17 und 117,93 Euro. Beim American Football passen zwischen 70 000 und 75 000 Menschen in die Arena des FC Bayern, je nach Konfiguration. Wie viele Karten für den 15. November verkauft wurden, teilte die Liga nicht mit.

Welche Fan-Aktivitäten sind geplant?

Die Detroit Lions richten vom 12. bis 15. November im Hofbräuhaus einen „Lions Fan Pub“ ein. Auf dem Odeonsplatz wird es am Freitag und Samstag vor dem Spiel zudem ein Fan-Fest geben, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Zudem gibt es temporäre Shops für Fan-Artikel. Für den Spieltag selbst hat der Klub ein nicht näher ausgeführtes „Fan-Erlebnis“ am Stadion angekündigt.

Im Inneren der Arena wird vor dem Spiel der Country-Sänger Drew Baldridge die amerikanische Nationalhymne vortragen, die bayerische Blasmusikgruppe LaBrassBanda spielt die deutsche. Die Halbzeitshow bestreitet die Rockband Cage The Elephant aus Kentucky. Weitere Aktivitäten der New England Patriots oder der NFL waren bis Ende Oktober noch nicht bekannt gegeben worden.

Was hat die Stadt von diesem Spektakel?

Das Spiel kommt gerade recht, um Werbung für die anlaufende Olympia-Kandidatur zu machen. „München ist ein hervorragender Standort für internationale Sportereignisse und begeistert Fans weit über die Stadtgrenzen hinaus“, ließ sich Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) in seiner Grußbotschaft an die Klubs zitieren: „Wir freuen uns auf ein großes Football-Fest mit vielen Besucherinnen und Besuchern, einer großartigen Atmosphäre und einem starken Signal für München als weltoffene Sportstadt.“

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Um Münchens Anspruch als „deutsche Football-Hauptstadt“ zu untermauern, betreibt das Referat für Bildung und Sport (RBS) sogar eine eigene Webseite: Unter www.touchdownmunich.com informiert das Referat nicht nur über die hiesigen Auftritte der Profis, sondern über alle Football-Aktivitäten in der Stadt. Vor allem „Flag Football“ rückt dabei in den Mittelpunkt: Diese weniger körperbetonte und deshalb auch für Kinder geeignete Variante wird 2028 in Los Angeles ihr Olympia-Debüt feiern.

Am Jugendprogramm NFL Flag nimmt vor allem das Erasmus-Grasser-Gymnasium aus dem Münchner Westen mit Erfolg teil. 2024 wurde das U12-Team deutscher Meister und durfte Anfang 2025 an einem internationalen Turnier in Florida teilnehmen. In diesem Jahr qualifizierten sich gleich zwei Teams des Gymnasiums als deutsche Meister für den Trip in die USA, die U12 sowie die U14.

Auch wirtschaftlich scheint sich das Engagement zu lohnen. Einer Studie der von der NFL beauftragten „Sports Consultancy Group“ zufolge hat das erste NFL-Spiel 2022 einen Gesamteffekt von 70,2 Millionen Euro für München gebracht. Dabei hätten die Football-Fans am Spiel-Wochenende durchschnittlich 333 Euro pro Tag in München ausgegeben. Für 2024 wurden keine Zahlen veröffentlicht.

Und was hat der Pumuckl mit dem Ganzen zu tun?

Ein zentrales Ziel der NFL-Auftritte ist es, Fan-Artikel zu verkaufen. Dazu hat sich die in New York residierende Liga in diesem Jahr mit dem vorwiegend aufs Online-Geschäft spezialisierten Unternehmen Bavariashop aus Otterfing zusammengetan und eine Pumuckl-Kollektion lizenziert. Darin steht der Kobold als Football-Spieler im Mittelpunkt. Die diversen Accessoires wie T-Shirts, Socken, Tassen, Schlüsselanhänger sind bereits seit Mitte Oktober erhältlich.