Am Ende leuchtete die Allianz-Arena auch noch in Weiß und Blau. Weiß und Blau wie „die Farben Deines Himmels“, wie es in der Bayernhymne an Gott gerichtet heißt. Weiß und Blau wie Münchens angebliche große Liebe, der TSV 1860 München , dessen Fans gerne singen: „Mit Leib und Seele, aus voller Kehle, in den Farben Weiß und Blau – ja, das ist Münchens große Liebe, Stolz von Giesing TSV, an der Grünwalder Straße daheim – 60 München muss es sein.“

Vor allem aber Weiß und Blau für die Detroit Lions, die am Sonntagnachmittag das dritte Gastspiel der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL in der bayerischen Landeshauptstadt klar 35:10 gewannen gegen die New England Patriots aus Foxborough in Massachusetts – auch dank zweier Touchdowns des Deutsch sprechenden Amon-Ra St. Brown, dessen Mutter aus Leverkusen stammt. Und das vor der Rekordkulisse von 70 225 Zuschauern im Stadion. Vieles passte an diesem Nachmittag.

Löwen, die in dem modernen Stadion groß aufspielen: Das hatte es lange nicht gegeben. Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des Arena-Eigners FC Bayern, fühlte sich vor dem Kick-off beim Blick auf die an vielen Stellen in Blau umdekorierte Spielstätte „an unsere Mieter“ erinnert, wie er am Mikrofon von Sport1 sagte.

Ungewohnter Anblick im Münchner Norden: Die meisten Fans, die es in die Arena zog, in der ansonsten die Farben des FC Bayern dominieren, waren Anhänger der Detroit Lions, die auf Honolulu-Blau stehen. Foto: Stephan Rumpf

Der von den Architekten Herzog & de Meuron entworfene Bau am nördlichen Stadtrand war zunächst ein gemeinsames Projekt der beiden Profi-Fußballvereine gewesen. Der TSV 1860 München übernahm sich mit diesem jedoch. 2006 verkaufte er seine Anteile an den FC Bayern und blieb nur noch als Mieter. Zur Saison 2017/2018 zog er ganz aus und zurück ans städtische Stadion an der Grünwalder Straße, wo er aktuell seine Heimspiele in der Fußball-Regionalliga austrägt.

Dass nun ein NFL-Team, das ähnliche Farben trägt und auch noch einen Löwen im Namen führt, in München groß aufspielt, erregte auch international Aufmerksamkeit. Die Detroit Lions seien „fast das perfekte Team, um die NFL in Bayern zu repräsentieren“, berichtete Frederik „Fred“ Pleitgen vor Kick-off in einer Live-Schalte aus Fröttmaning dem US-Fernsehpublikum. Der Sohn des ehemaligen WDR-Intendanten Fritz Pleitgen ist Senior International Correspondent von CNN und war direkt von Moskau gekommen, wo er die Gespräche zwischen US-Gesandten und Russen über mögliche Schritte zum Frieden in der Ukraine beobachtet hatte.

Was der Verbindung Detroit Lions und München aus seiner Sicht besonders half: Eines der beliebtesten Biere sei Löwenbräu („lions brew“). Seinen Team-Hub hatte das NFL-Franchise in der wohl bekanntesten Bierschänke der Stadt aufgeschlagen: dem staatlich geführten Hofbräuhaus. Neben der Erlebnislandschaft, die rund um den Odeonsplatz entstanden war und die für den Hauptsponsor „Ford Field“ genannt wurde, war es vor dem Spiel die Hauptanlaufstelle für die Lions-Fans. Die Farben Bayerns seien Weiß und Blau, die der Löwen aus dem US-Bundesstaat Michigan Blau und Silber: „Aber das“, so Pleitgen, sei „nah genug“ beieinander.

Party in Dirndl und Lederhose: Fans der Detroit Lions im Hofbräuhaus. Foto: Stephan Rumpf

Auf dem Sprung: Seit den 1930er-Jahren ist der Löwe das Maskottchen des Profi-Football-Teams aus Detroit. Foto: Stephan Rumpf

Wirklich deckungsgleich sind die Farbkombinationen tatsächlich nicht. Die Trikotfarbe der Detroit Lions wird gerne als „Honolulu-Blau“ geführt. Es geht zurück auf George A. Richards, einen Autohändler und Rundfunkunternehmer, der das Team 1934 kaufte, als es noch in Portsmouth im Bundesstaat Ohio beheimatet war und Spartans hieß.

Richards ließ die Spartaner umziehen und benannte sie in Löwen um, auch in Anlehnung an das populäre Profi-Baseball-Team der Stadt, die Detroit Tigers. Richards’ Argumentation: Der Tiger sei eine mächtige Raubkatze, der Löwe aber sei der „Monarch des Dschungels“ – und das sei sein Anspruch für das Auftreten in der NFL. 1935 wurde der prompt eingelöst. In den 1950er-Jahren folgten drei weitere Titel. In den seit 1967 ausgetragenen Super Bowl haben es die Möchtegern-Monarchen allerdings nie geschafft.

NFL in München : Football-Fans übernehmen Münchens Wirtshäuser und die Fußball-Arena Blaue Löwen-Dirndl, selbst komponierte Lieder vor dem Stadion, Gronk-Trikots – und schließlich eine einseitige Partie: Der NFL-Besuch hat München fest im Griff. Von Thomas Becker und Christoph Leischwitz ...

Wie es zu ihrem Honolulu-Blau kam? Die Detroit Lions selbst stellen es so dar: Richards wählte den Farbton nach einer Reise nach Hawaii, weil ihn das dortige Blau des Pazifiks nachhaltig fasziniert hatte. Das Silber soll angeblich eine Anleihe an die Bedeutung Detroits in der Automobilhistorie sein und an die vielen Chromteile erinnern, die diese Industrie früher gerne verbaute.

Wobei es auch die Geschichte gibt, dass Richards dem Tailback Glenn Presnell und dessen Frau bei Gesprächen über eine Vertragsverlängerung verschiedene Farbkombinationen vorlegte und sie fragte, in welcher er künftig am liebsten auflaufen wolle: Angeblich erteilten die beiden Rot-Weiß und Orange-Schwarz eine Absage und favorisierten Blau und Silber. Wie so oft in der Sportgeschichte hätte alles vermutlich auch leicht ganz anders kommen können.

Was fest steht: Das Vereinsmaskottchen des Teams heißt heute Roary. Die Partie in München wurde von der NFL auch offiziell als Heimspiel der Detroit Lions geführt, weil es bei jeder Begegnung ein quasi gastgebendes Team geben muss. Das Team gehört seit 2020 Sheila Ford Hamp, die beim Fan-Gathering im Hofbräuhaus ein Fass Bier anzapfte und sich dabei über die „blaue Welle“ freute, die durch München schwappte.