Zum Beispiel Lukas aus Hamburg. Zwei Stunden lang hat er sich brav in der Schlange angestellt, draußen im Tal, bei zapfigen null Grad, die sich in dieser wolkenlosen Novembernacht noch um einiges kälter angefühlt haben dürften. Sein Ziel: die kuschlig warme Stube des „Herrschaftszeiten“, jenem Wirtshaus im Münchner Zentrum, dessen Geschichte bis ins Jahr 1524 zurück reicht und das auf der aktuellen Speisekarte so lustige Dinge wie das „Superstar Cordon Bleu“ anbietet: statt Bergkäse mit Käsespätzle als Füllung. Aber deswegen hat sich Lukas nicht die Füße abgefroren. „Wir waren beim letzten Mal schon hier, und dann haben wir nach einer Dreiviertelstunde in der Schlange gedacht: ‚Komm, jetzt is eh schon egal!‘“ Nun steht er da mit seinem Bier, Whitney Houston schmettert „Ooooh, I wanna dance with somebody“, aber niemand tanzt.

Eigentlich dürfte Lukas gar nicht hier sein, trägt er doch eine blaue Jacke mit dem Lions-Schriftzug: dem des NFL-Teams aus Detroit – und das mitten im „Patriots House“, der vorübergehenden Trink-Heimat des gegnerischen Teams, den New England Patriots. Doch während sich wohl kein FC Bayern-Fan im roten Ornat ins „Löwenstüberl“ und kein schwarzgelber BVB-Fan ins königsblaue Gelsenkirchen trauen würde, stört Lukas' Outfit hier niemanden.

Das Hofbräuhaus ist so etwas wie das Feier-Headquarter der Detroit Lions. Foto: Stephan Rumpf

„Football-Fans sind da nicht so“, sagt er und verweist auf das Trikot, das er unter der Lions-Jacke trägt: „Eigentlich bin ich Fan der Seahawks.“ Das ist das Team aus Seattle, das am Sonntagnachmittag beim NFL-Gastspiel in der Allianz Arena so gar nicht vorkommt. Egal, Hauptsache NFL, findet Lukas. Beim letzten Spiel in München war er schon dabei, auch bei einem NFL-Gastspiel in Dublin. Nur in den USA noch nicht. Das sei dann der nächste Schritt, sagt er.

Für ein Wochenende steht mindestens halb München im Zeichen des American Football. Eine Stadt, deren Team, die Munich Ravens, neuerdings in der European Football Alliance spielt, nicht mehr wie die Jahre zuvor in der European League of Football – ein Unterschied, den wohl nur relativ wenige Münchner verstehen.

Wie viele Deutsche überhaupt die Regeln kennen? Egal, die National Football League (NFL) behauptet jedenfalls, dass es hierzulande rund 19 Millionen Fans gebe, 3,6 bis 3,8 Millionen verfolgten angeblich regelmäßig den Liga-Betrieb in den USA, rund 70 000 Aktive seien in 500 Vereinen organisiert. Keine Sportart verdiene mehr Geld als die NFL, behauptet derweil das Magazin Capital: „Jetzt will sie den europäischen Markt erobern – zum zweiten Mal. Klappt es diesmal?“

Wer sich am Samstagabend zwischen Platzl, Tal und der Frauenkirche herumtreibt, kann dies nur als rhetorische Frage begreifen. So lange Menschenschlangen vor den Türen von Weißem Bräuhaus, Franziskaner, Andechser am Dom, Hard Rock Cafe und Augustiner am Platzl gibt es wohl an keinem anderen Tag im Jahr. Das Europa-Gastspiel der schweren Jungs aus Übersee hat sich zur fünften, sechsten oder siebten Jahreszeit entwickelt, je nachdem, ob man Starkbierzeit und Wiesn mitzählt oder nicht. So sieht er jedenfalls aus, der Overtourism, über den sie in Venedig, Barcelona und Dubrovnik immer klagen.

Schwer erklärbar, dieser Hype, tut sich in den Wirtshäusern abgesehen von der Dekoration in den jeweiligen Vereinsfarben nichts Außergewöhnliches. Wer als Berichterstatter die Schlange Schlange sein lässt und es in die Schwemme des Hofbräuhauses schafft, dem schlägt Neil Diamond in Bierzelt-Lautstärke entgegen: „Sweet Caroline – oh oh oh. Good times never seemed so good - so good, so good.“ Business as usual. Nur dass hier heute alle blau sind, also die Farben der Detroit Lions tragen.

Wie Billy, Chris und Derek, drei Kumpels aus Detroit, alle ungefähr in den besten Jahren, wie man so sagt. Eine Woche lang sind sie mit ihren Ehefrauen in Germany, zum Spiel am Sonntag in der Arena, danach noch Castle-Tour: Neuschwanstein und so. Für Billy ist es Deutschland-Premiere: „I love it! Munich has blown away my expectations.“ Zur Feier des Tages hat Karin, seine Frau, die in diesen Deutschland-Tagen von ihren Freunden nur „Frollein“ gerufen wird, blaue Dirndl mit dem Lions-Logo geschneidert. Ob sie das in Detroit auch trage? „No way“, ruft sie, „wir sind doch nicht verrückt!“ Nun ja.

Patriots-Fans aus Boston im Paulaner im Tal. Foto: Stephan Rumpf

Was dagegen schon ein wenig verrückt ist: Dass bis auf das wirklich sehr volle Hofbräuhaus, das an diesem Abend „Detroit Lions Pub“ heißt, in allen anderen Team-Locations drinnen noch reichlich Platz ist, während draußen die Warteschlangen immer länger werden. Wie meinte Lukas, der Hamburger, im „Herrschaftszeiten“: „Wer jetzt noch in der Schlange steht, kommt heute nicht mehr rein.“ Umso enthemmter widmet man sich folglich drinnen dem Bier und den gängigen Hits.

So wie Gerrit und seine drei Freunde aus Köln, allesamt Patriot-Fans, die erst mal „Völlig losgelöst“ grölen müssen, bevor sie mit dem Reporter reden. Für zwei Nächte und das Spiel sind sie hier, dann geht's wieder nach Hause und an den Büro-Schreibtisch. Warum der Mittdreißiger ausgerechnet Patriots-Fan ist? „Zufall“, sagt er und erzählt von seinem ersten Super Bowl, den er vor vielen Jahren im Fernsehen gesehen hat, und da waren eben die Pats am Werk, mit ihrem Star Rob „Gronk“ Gronkowski, dessen Trikot Gerrit heute noch trägt, wie so viele hier im „Herrschaftszeiten“.

Wieder draußen an der frischen Luft ist die Schlange keinen Zentimeter kürzer geworden. Die Massen im Tal: ein langer, unruhiger Fluss. Stimmung: aufgekratzt. Typischer Satz am Eis-Stand: „Ich hätt' gern einen an der Waffel.“ Im Schaufenster eines Souvenirshops in der Ledererstraße fällt einem eine Wärmflasche ins Auge, wegen des Aufdrucks: „Mei Ruah will i ham.“