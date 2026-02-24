Das American-Football-Team der Detroit Lions wird mit seinem deutschen Profi Amon-Ra St. Brown im Herbst nach München kommen und in der Fröttmaninger Arena ein NFL -Punktspiel bestreiten. Das bestätigte der Geschäftsführer der NFL Germany, Alexander Steinforth, am Dienstag. Der Gegner der Lions sowie der genaue Termin des Spiels werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, wenn die amerikanische Liga ihren Spielplan fixiert hat.

Die NFL wird damit zum dritten Mal ein Pflichtspiel in München austragen, nach der Premiere 2022 und der Rückkehr 2024, jeweils im November. Für 2028 ist ein weiteres Gastspiel vereinbart. Für Steinforth ist die diesjährige Veranstaltung ein „perfect fit“, wie er es formulierte, ein perfektes Zusammentreffen: „Die blau-weißen Lions in der weiß-blauen Hauptstadt.“

Dass es womöglich nicht jeder gern sieht, wenn blaue Löwen in der Arena des FC Bayern aufspielen, hält Steinforth nicht für ein Problem. Das sei „eine ganz andere Sportart“, auf die in diesem Kontext angespielt wird, ließ er wissen. Im Fußball herrscht in München bekanntlich eine große Rivalität zwischen dem in roten Trikots auflaufenden FC Bayern und den blau tragenden Löwen des TSV 1860.

Für Steinforth ist die Teilnahme des deutschen Profis Amon-Ra St. Brown von „zentraler Bedeutung“. Auch für den Passempfänger selbst sei das Gastspiel in Deutschland „ein ganz emotionales Thema“, glaubt er. „Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war es mein Traum, einmal im Heimatland meiner Mutter, Deutschland, zu spielen. Ich kann es kaum erwarten“, bestätigte der 26 Jahre alte St. Brown, der in Kalifornien geboren wurde.

Das dritte NFL-Spiel in der Münchner Arena

Es ist das insgesamt sechste Hauptrundenspiel der NFL in Deutschland und das dritte im Fußballstadion des FC Bayern München nach 2022 und 2024. 2027 und 2029 wird Berlin Schauplatz sein, dazwischen ist bereits eine weitere Partie in München vereinbart. Wann der Vorverkauf für das diesjährige Spiel beginnt, ist noch offen. Bislang konnten die Fans immer von Juni an Tickets für die Partien erwerben.

Der Ansturm auf die Karten ist traditionell riesig. Nach Angaben der NFL gibt es rund 19 Millionen Football-Fans in Deutschland, von denen 3,6 Millionen die Liga intensiv verfolgen. Damit verfügt Deutschland über die größte NFL-Fanbasis außerhalb der USA.

Die US-Eliteliga expandiert seit Jahren mit Gastspielen überall auf dem Globus. Neben München sind für die kommende Saison noch internationale Spiele in London, Mexiko-Stadt sowie in Paris, Madrid, Melbourne und Rio de Janeiro bestätigt. Asien soll bald folgen.

Ein Umdenken der Teams erleichtert der NFL die weltweite Expansion. Der Vorstoß in neue Märkte ermöglicht den Teams neue Einnahmen. „In den USA sind deren Marketingaktivitäten auf einen bestimmten Radius um ihr Heimstadion beschränkt“, erklärte der für den deutschsprachigen Raum zuständige Alexander Steinforth zuletzt.