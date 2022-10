Am 13. November findet das NFL-Spiel in München statt. Die lokalen Klubs profitieren von der wachsenden Begeisterung für den US-Sport - doch sie bekommen auch neue Konkurrenz.

Von Daniel Thoma

Bald ist es soweit: Das erste Spiel auf deutschem Boden in der Geschichte der US-amerikanischen National Football League (NFL) findet am 13. November in München statt. Auf dem Rasen der Fröttmaninger Arena trifft der siebenmalige Super-Bowl-Sieger Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks. In Vorbereitung auf das Match soll zumindest eines der beiden Teams in Freiham trainieren.

Mit den München Rangers trainiert dort auch eines der größten American-Football-Teams der Stadt auf dem Gelände. Für die Spieler ist der Besuch der NFL-Profis eine spannende Gelegenheit. "Wir hoffen, dass wir mit ihnen in Kontakt kommen", sagt Chris Heuser, der für die Rangers in der Defense, der Verteidigung, spielt. Sein Linebacker-Kollege Kevin McCarthy freut sich darüber, dass der US-Sport auch hier immer beliebter wird: "Das spüren wir schon seit einigen Jahren, aber mit dem NFL-Spiel kommt nochmal ein Hype. Das habe ich auch in London schon gesehen." In der britischen Hauptstadt finden seit 2007 jede Saison NFL-Spiele statt.

Detailansicht öffnen Bald kommen die NFL-Profis in die Stadt, wenn Star-Quarterback Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers am 13. November gegen die Seattle Seahawks spielen. (Foto: Charles LeClaire/USA TODAY Sports)

Dass es tatsächlich einen Hype gibt, sieht man an dem gigantischen Ansturm auf die Tickets für das Spiel in München: Bereits im Sommer gab die NFL bekannt, dass 1,5 Millionen Menschen ihr Interesse an Eintrittskarten angemeldet hätten. Der Vorverkauf war dann auch schon nach einer Stunde beendet, die Arena ausverkauft.

Das Interesse an der NFL wächst rasant in Deutschland - und das gilt auch für München. "Wir spüren seit fünf bis sechs Jahren einen Aufwind," berichtet Werner L. Maier, Präsident der Munich Cowboys, dem größten Football-Team in München. Seine Mannschaft hatte im September zum ersten Mal seit 21 Jahren ein Heim-Play-off-Spiel in der German Football League, der ersten Bundesliga. Spätestens seitdem die Spiele der NFL auf dem Fernsehsender Prosieben Maxx kostenlos gezeigt werden, gewinne die Sportart immer mehr an Popularität, so Maier. Das Spiel in München könne dem American Football hierzulande nochmal einen Schub geben - und auch Menschen erreichen, die bisher nicht mit der Sportart in Kontakt gekommen sind. "Bekanntheit hilft immer", sagt Maier, "aber es ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil einige uns dann an der NFL messen."

Dass ein Münchner Lokal-Verein nicht die Strukturen und Möglichkeiten eines US-amerikanischen NFL-Franchise hat, ist selbsterklärend. Dennoch deckt der aktuelle Hype um Football auch Probleme auf, mit denen die lokalen Teams schon lange zu kämpfen haben. Cowboys-Präsident Maier befürchtet, dass die Entwicklung der kleinen Vereine mit der wachsenden Begeisterung nicht schritthalten kann. "Das Schlimmste ist, wenn 200 Kids kommen zum Football spielen - und wir das nicht bedienen können." Für einen derart großen Andrang gebe es in München nicht genügend Trainingsplätze. "Die Stadt ist da dran, es gibt wohl auch schon einige passende Flächen", sagt Maier, "aber wir reden über langfristige Planungen, das kann noch gut fünf bis zehn Jahre dauern." Bis dahin aber könnte die Chance verpasst sein, den Hype für die Jugendarbeit zu nutzen.

Detailansicht öffnen Die Munich Cowboys sind derzeit das größte Football-Team in München. (Foto: Claus Schunk)

Die München Rangers sind mit ihrem Trainingsgelände in Freiham da schon einen Schritt weiter. "Wir haben ein tolles Feld gekriegt, eine Wahnsinnsanlage", sagt Dennis Kunze, erster Vorstand der Rangers. Auch er beobachte seit Jahren, wie das Interesse an der Sportart wächst, aber bisher hätten die lokalen Vereine die Euphorie nicht gut genutzt. "Es ist ein bisschen schleppend, in Deutschland ist das noch sehr eingeschlafen." Man könne auf jeder Ebene Dinge verbessern, meint Kunze. Sonst werde man aus der aktuellen Popularitätswelle nicht das Maximum herausholen können.

Genau das versucht nun aber ein anderes Team: Die Munich Ravens sind die Neuen in der Münchner Football-Szene. Sie spielen nicht in der deutschen Bundesliga - wie die Rangers oder die Cowboys -, sondern in der 2020 neu gegründeten europäischen Liga ELF, der European League of Football. Der General Manager der Ravens, Sebastian Stolz, kennt den Boss der ELF, Patrick Esume, schon lange. "In München hat so ein Team noch gefehlt", sagt Stolz. "Es ist eine große und wahnsinnig erfolgreiche Sportstadt. Hier ist auch dieser Football-Hunger ganz klar zu spüren."

Lange Zeit habe er nichts mit dem Football in Deutschland zu tun gehabt, erklärt Stolz, weil er mit der Entwicklung des Sports hierzulande nicht zufrieden war. "In der Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit ist vieles zu kurz gekommen bisher. Dagegen macht die ELF einen extrem guten Job, was die Außendarstellung angeht", findet Stolz. Auch die Entwicklung des Spiel-Niveaus in der Liga sei beeindruckend. "Viele Spieler in Europa, die zuerst skeptisch waren, haben jetzt erkannt, dass das der beste Weg ist, wirklich gegen die Besten zu spielen."

Die etablierten Teams reagieren allerdings nicht nur positiv auf den Neuankömmling. "Das ist eine gefährliche Situation", sagt Cowboys-Präsident Maier. Durch den Mangel an geeigneten Sportplätzen in München sei es für den Verein jetzt schon schwierig, das Training regelmäßig abzuhalten. Maier befürchtet, dass ein weiteres Team in der Stadt die Lage verschärfen könnte.

Eine Zusammenarbeit mit den Ravens lehne er nicht grundsätzlich ab. Aber andere Vereine in Städten, in denen ein ELF-Team gegründet wurde, hätten bisher hauptsächlich schlechte Erfahrungen gemacht. So seien beispielsweise Spieler und auch Sponsoren abgeworben worden. Misstrauisch sei er auch deshalb, weil die Ravens im Gegensatz zu den Cowboys und Rangers kein eingetragener Verein seien, sondern ein Franchise, ein Unternehmen, das vor allem gewinnorientiert handle.

Detailansicht öffnen Bei den Rangers (Foto) kann man sich eine Zusammenarbeit mit den Ravens durchaus vorstellen. (Foto: Catherina Hess)

Rangers-Vorstand Kunze sieht das anders: "Die ELF wird von den Verbänden zwar kritisch gesehen, aber wir sind da generell offen. Ich bin froh, dass es mit der ELF geklappt hat hier in München." Er sehe Potenzial in einer Zusammenarbeit, die er vor allem in der Jugendarbeit unterstützen könne. Dabei wolle man aber nicht zu einer reinen Talentschmiede für das ELF-Team werden. "Schon vor den Ravens haben sich Teams in der Region gegenseitig die Spieler abgegriffen. Das finde ich schrecklich. Rivalität auf dem Feld ist in Ordnung, aber abseits des Feldes bereitet es nur Probleme", sagt Kunze.

Ob es durch das neue ELF-Team wirklich zu einem Aderlass in den Kadern der anderen Münchner Teams kommt, könnte sich schon bald zeigen: Am 5. November halten die Ravens ein offenes Try-Out im Olympiastadion ab. Es ist zu erwarten, dass auch zahlreiche Spieler der Rangers und Cowboys dort ihr Glück versuchen werden. Spannende Tage für Maier, Kunze, Stolz und die gesamte Münchner Football-Szene. Der Hype ist da - jetzt muss er nur noch genutzt werden.