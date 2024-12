Von Marla Kyriss

Unser Wunschzettel für ein besseres München München ist schön, wächst und bietet viel. Alles gut also? Nicht ganz. Die SZ-Redaktion hat elf Ideen, was der Stadt guttun würde. (SZ Plus)

„Bist du ein Typ, tun sie dir nichts“ Das Leben auf der Straße ist für alle hart. Besonders gefährlich aber ist es für Mädchen und junge Frauen. Weil sie sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind, weil sie sich abhängig machen von Männern, die sie in ihrer Wohnung übernachten lassen. Eine junge Frau erzählt. (SZ Plus)

Wie aus dem „Schamtuch von Haidhausen“ der Sitz des Landtags wurde Vor 150 Jahren wurde der letzte Stein gesetzt: Zeitgenossen spotteten damals über das „Kartonmachwerk“, heute wird im Maximilianeum Politik gemacht. Doch der Zweck des Gebäudes war einst ein ganz anderer. (SZ Plus)

Zuflucht nur auf Zeit Die Wohnungsnot im Großraum München trifft die Frauenhäuser besonders: Weil ihre Klientinnen im Anschluss oft kein neues Zuhause finden, kehren sie entweder zu gewalttätigen Partnern zurück oder landen in der Obdachlosigkeit. (SZ Plus)

Verdacht auf Brandstiftung Feuer in Laimer Postfiliale: Zahlreiche Weihnachtspakete verbrannt

Polizei Einbrecher stiehlt Waffenschrank mit Pistole

Prozess Weihnachtswunder für den Bremsscheiben-Dieb

Ein Leben zwischen Vintage-Möbeln Auch ohne viel Geld kann eine Wohnung stilvoll eingerichtet sein. Danielle Grosch-Ruppersberg und ihr Mann wissen, dass es dafür Zeit braucht und gestalterische Tricks. (SZ Plus)

Wohnen Ein Dachgeschoss voller Designer-Wohnungen (SZ Plus)

Ungewöhnliche Immobilie So lebt es sich im Luxus-Bunker (SZ Plus)

Immobilienmarkt Besser mieten oder kaufen? (SZ Plus)

SZ Plus Humorvolle Tipps auf dem Weg zum perfekten Gastgeber : Wie macht man Gäste glücklich – und wie wird man sie wieder los? Der Zauberclown Daniel kann nicht kochen, aber bei seinen Dinnershows herrscht beste Stimmung. Wie die gelingt, unterrichtet er in Gastgeber-Seminaren. Hier seine besten Tipps für Weihnachten und Silvester daheim. Interview von Michael Zirnstein

SZ Plus Arbeiten, wenn andere feiern : „Ich mag diese Stimmung, die tiefe Sehnsucht der Menschen“ Fünf Menschen erzählen, wie es ist an Weihnachten zu arbeiten – etwa in der Polizeiinspektion, der Tankstelle, im Hospiz. Und in der Kirche. Protokolle von Ingrid Hügenell, Heike A. Batzer, Stefan Salger, Andreas Ostermeier

SZ Plus Filmvertrieb : Zuckerguss in Endlosschleife Für alle, denen „Kevin – allein zu Haus“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nicht reichen: Die Firma Plaion Pictures aus Planegg bietet rund 240 Weihnachtsfilme zum Streamen an – und das sogar das ganze Jahr über. Von Annette Jäger

