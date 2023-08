Der August wirkt verregnet wie selten, die Stadtwerke senken den Gaspreis, ein Sozialpsychologe erklärt die Gewalt unter Kindern und an der Technischen Universität will man die Eisenbahn neu erfinden.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Was ist nur los mit diesem Sommer? Der August in München sieht an diesem Wochenende grau und trist aus. Freibäder und Seen sind verwaist, auf der Auer Dult bleiben viele Besucher fern. Dabei ist das Wetter gar nicht so ungewöhnlich, sagt ein Meteorologe. Echt jetzt?

Heizkosten in München: Stadtwerke beschließen Senkung des Gaspreises Von Oktober an wird Erdgas fast um die Hälfte günstiger. Die neuen Preise sollen ab sofort bei der Berechnung der Abschlagszahlungen berücksichtigt werden.

Gewalt unter Jugendlichen: "Ich bin davon überzeugt, dass so etwas an anderen Schulen ähnlich passiert" Was können Lehrer und Eltern tun, um Gewaltausbrüche wie die Misshandlung eines zwölfjährigen Mädchens an einer Münchner Realschule zu verhindern? Sozialpsychologe Dieter Frey erklärt, was sich in den Klassenzimmern ändern muss. (SZ Plus)

Verkehrswende: Wie es mit der Fußgängerzone in Haidhausen weitergeht Die Weißenburger Straße soll im Frühjahr für Autos gesperrt werden. Davor gibt es eine Bürgerbeteiligung, denn manche Gewerbetreibende sind skeptisch.

Kunstprojekt: Tanz mit der Sprühdose Jedes Jahr gestalten Graffiti-Künstler die Pfeiler unter der Brudermühlbrücke. Am Samstag konnten sich auch Kinder und Jugendliche beim Sprayen ausprobieren.

WEITERE NACHRICHTEN

Dachauer Straße: Messerattacke an der Tramhaltestelle

Neuaubing: Mann zündet Wespennest an - und fast sein Haus

Pasing: Neue Fuß- und Radwegbrücke eingehoben

Maxvorstadt: Trambahn kracht in Reisebus - neun Verletzte

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg