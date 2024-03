Von Leo Kilz

Gleichberechtigung im Realitäts-Check Es gab eine Zeit, da durften Frauen nicht studieren, nicht Fußball spielen und ohne Zustimmung des Mannes nicht Auto fahren. Klingt absurd? Manches ist gar nicht lange her. 13 Frauen erzählen, was sich verändert hat - und was noch passieren muss. (SZ Plus)

Missbrauch in 641 Fällen: Jugendtrainer muss sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis Vito L. missbrauchte und vergewaltigte über sechs Jahre hinweg Jugendliche. Beim Prozess in München spricht die Staatsanwältin von einem "gefährlichen Serientäter".

S-Bahn-Unglück von Schäftlarn: Bewährungsstrafe für Lokführer Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen bei München starb ein junger Mann, Dutzende Menschen wurden verletzt. Nun ist das Urteil gefallen: Richard Z. habe "grob pflichtwidrig gehandelt", ins Gefängnis muss er aber nicht.

Kinderbetreuung: Eltern müssen sich jetzt festlegen Wer einen Betreuungsplatz für sein Kind sucht, muss sich bis zum 13. März beim städtischen Kitafinder anmelden. Das Problem: Bis dahin ist noch unklar, in welchen Einrichtungen sich die Preise massiv erhöhen. (SZ Plus)

Treffpunkt der rechten Szene: Kehrtwende in Richtung Toleranz Die Eventlocation "Weitblick" am Olympiapark hat sich zum Vernetzungsort der radikal rechten Szene entwickelt. Nun scheidet ein Betreiber aus. Sein Sohn bittet um Entschuldigung und verspricht, nicht mehr an "Querdenker" oder Extremisten zu vermieten.

Wo München künftig mit Fernwärme heizt - und wo per Wärmepumpe Spätestens 2045 soll in München Schluss sein mit fossilen Brennstoffen. Und dann? Das zeigt der städtische Wärmeplan, dessen erster Entwurf nun vorliegt - und über den es sofort Streit gibt. (SZ Plus)

Verkehr: So hart treffen Bahn- und Lufthansa-Streik München

Berg am Laim: Tram schiebt Auto vor sich her - Autofahrer schwer verletzt

Münchner Unikliniken: Ärzte kündigen erneut Streik an

Kabarett in München: Geschäftsführer der Lach- und Schießgesellschaft geht

Praterinsel: Alpines Museum wird wiedereröffnet

