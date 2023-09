Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Technische Universität führt Studiengebühren für Ausländer ein Studierende, die von außerhalb der EU kommen, zahlen bis zu 12 000 Euro pro Jahr. Das Geld soll ausschließlich in eine bessere Ausstattung gesteckt werden - im "galoppierenden internationalen Wettbewerb". (SZ Plus)

Aktivisten rufen zur Revolte gegen die Autoindustrie auf Klimaschützer wollen sich bei der Messe IAA so richtig mit der Branche anlegen. Einen Dialog zwischen beiden Seiten gibt es kaum noch. Schon am Wochenende könnte es knallen. (SZ Plus)

Armes München, reiches München Die Kluft zwischen Wohlhabenden und Bedürftigen ist in München besonders groß. Was sich an dicken Autos, teuren Restaurants und dem Wohnungsmarkt über die Ungleichheit in der Stadt ablesen lässt. (SZ Plus)

Unzufriedene Frau verklagt Partnervermittlung Eine Münchnerin zahlt einer Partnervermittlung 7400 Euro, doch keiner der 31 vorgeschlagenen Kandidaten entspricht ihren Vorstellungen. Das Landgericht wundert sich: Die Vorschläge seien "zumindest nicht völlig unbrauchbar gewesen".

WEITERE NACHRICHTEN

Feldmoching: Auto angezündet - Polizei fahndet nach Jugendlichen

Obst und Gemüse: Wo die Früchte himmlisch schmecken

Oktoberfest-Prozess: "Wenn man unter den Rock geht, kann man das nicht wegen Geringfügigkeit einstellen"

