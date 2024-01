Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Kaiser aus Giesing Wie München Franz Beckenbauer prägte - und der Fußball-Kaiser die Stadt. Über seine wichtigsten Orte, vom ersten eigenen Nest bis zur Krone der Schöpfung. Und eine folgenreiche Ohrfeige (SZ Plus).

So trauert München um den "Kaiser" Das Stadion erstrahlt mit dem Schriftzug "Danke Franz", an seinen Wirkungsstätten in Giesing brennen Kerzen, es gibt erste Rufe, eine Straße umzubenennen. Wie die Stadt Franz Beckenbauers gedenkt.

Wie es um die vier Galeria-Filialen in München steht Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof beantragt erneut ein Insolvenzverfahren. Was bedeutet dies für die verbliebenen Geschäfte in der Stadt? (SZ Plus)

So wirkt sich der GDL-Streik auf die S-Bahn aus Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen. Wie sich das auf München auswirkt - und welchen Notfahrplan es geben soll.

Stadtrat greift Kita-Trägern unter die Arme Schon seit Längerem klagen die Betreiber von Kindertagesstätten über gestiegene Kosten, die sie nicht kompensieren können. Eine Härtefall-Regelung soll nun verhindern, dass Betreuungsplätze in München verloren gehen.

Immer mehr Frühchen in München - das kleinste wog nur 310 Gramm In den drei kommunalen Frauenkliniken der München Klinik sind 2023 weniger Kinder auf die Welt gekommen als im Jahr zuvor. Besonders bei den Allerkleinsten gibt es einige Erfolgsgeschichten.

Prozess vor der Jugendkammer Wenn aus einer Massage eine Vergewaltigung wird

Brand in Wohnung: Christbaum fängt Feuer - ehemaliger Flughafenpfarrer stirbt

Rückweg von der Münchner Protestaktion Bauern blockieren Autobahn Richtung Passau

Polizeieinsatz bei Privatparty: Naziparolen in der Implerstraße

Berg am Laim: Handtaschenraub - Buchhalterin brutal attackiert

