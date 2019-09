Sechs Wochen Freiheit, Aufregung und süßes Nichtstun - das alles geht nun für die Schüler in München zu Ende. Wer an die eigene Schulzeit zurückdenkt, kann sich sicher an den Zwiespalt der Gefühle erinnern, den der erste Schultag nach den Sommerferien auslöst. Das große Bedauern darüber, dass die ausgedehnten Stunden am See, die endlosen Treffen mit Freunden, erstmal passé sind. Aber auch die Freude und Spannung darauf, was das neue Schuljahr so mit sich bringt.

Für 163 000 Kinder und Jugendliche bricht am Dienstag wieder der Schulalltag an. Was das neue Jahr für sie bereithält? Mit Sicherheit eine ganze Menge an Zahlen und Fakten. Mit Zahlen und Fakten haben auch wir uns beschäftigt, und die wichtigsten Kennziffern, Informationen und Kuriositäten zum neuen Schuljahr zusammengetragen. Etwa zum ältesten noch als solches genutzten Schulhaus in München, das 1780 erbaut wurde. Oder über Münchens Lehrer, deren Durchschnittsalter bei 43,6 Jahren liegt.

Für die Schüler aber dürfte das alles zweitrangig sein. Wahrscheinlich zählt für sie vor allem eine Zahl: Das neue Schuljahr dauert 319 Tage. Dann sind wieder Sommerferien.

