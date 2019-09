Wie kann man sein Geld gewinnbringend anlegen? Eine Frage, die sich in Zeiten der Niedrigzinspolitik viele Sparer stellen. Ein neues Tagesgeldkonto oder Sparbuch zu eröffnen - das lohnt sich zur Zeit kaum. Ein wenig neidisch wird manch einer da auf diejenigen schauen, die noch gut verzinste Altverträge mit hohen Prämien haben:

Der Haken: Die Kunden können nicht immer allein bestimmen, wie lange sie mit diesen Verträgen sparen wollen. Im Mai entschied der Bundesgerichtshof, dass die Sparkasse Prämiensparverträge unter bestimmten Bedingungen kündigen darf . Daraufhin haben viele Banken Kündigungen verschickt - zum Beispiel in Landshut, Bayreuth und Fürstenfeldbruck.

Nun sind auch Zehntausende Kunden der Stadtsparkasse München betroffen. Sie werden ihre sogenannten Prämiensparverträge verlieren, berichtet SZ-Redakteurin Pia Ratzesberger . "Die Verträge sind zum größten Teil in den 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschlossen worden. Die Renditen sind nicht mehr zeitgemäß", sagt Ralf Fleischer, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse. Verbraucherschützer raten Betroffenen, ihre Verträge genau zu prüfen. In der Vergangenheit sind sie auf grobe juristische Fehler gestoßen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die "größte Wohlfahrtsaktion" der Stadt Die Münchner Tafel verteilt seit 25 Jahren kostenlos Lebensmittel. Inzwischen nutzen mehr als 20 000 bedürftige Menschen das Angebot.

Zu Frauchen oder Herrchen? Richterin entscheidet über Wohnort zweier Hunde Vor Gericht streiten sich Ex-Ehepartner um zwei Bobtails. Die Hunde zu trennen, ist für die Richterin keine Option.

Lukrativer Handel mit gefälschten Bahntickets Ein Mann verkauft gefälschte Fahrkarten. Überführt wurde er dank zweier Männer, die bei ihm ein Ticket gekauft hatten.

MÜNCHEN ZUM OKTOBERFEST

"Ned schiam, ned kratzn, ned beißn, das Bier reicht für alle" Mit witzigen Sprüchen weist Norbert Grünleitner Besuchern den Weg zum Oktoberfest. Was der Ansager in der U-Bahnstation Theresienwiese in 23 Jahren erlebt hat - von Ehestreits, einer beinahe Geburt und Schuplattlern am Bahnsteig.

Junger Engländer stürmt verletzt aus Sanitätswache - wegen Liebesbotschaf Der Mann brauchte wegen einer Schnittverletzung am Knie Hilfe. Doch als die Sanitäter ihm ein Briefchen zustecken, will er ganz dringend zum Flughafen.

Was, so sehen die heute aus? Das Oktoberfest spült Promis an die Öffentlichkeit, die wir längst vergessen oder ganz anders in Erinnerung haben. Besonders eindrücklich zeigt das die Feier eines Münchner Schlager-TV-Senders.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Tickets gewinnen: Carlos Cipa | 27.09. Ampere Der junge Münchner Komponist und Multiinstrumentalist wurde klassisch am Klavier ausgebildet, beweist bei seinen Konzerten sowie Aufnahmen aber eine Faszination für Popmusik, Jazz und elektronische Musik in allen Facetten.

Azet & Zuna | 26.09. Tonhalle Wer sich mit Deutschrap auseinandersetzt, kommt schon lange nicht mehr an der KMN Gang vorbei. Mit rasanter Geschwindigkeit haben Azet, Nash, Miami Yacine und Zuna das Feld von hinten aufgerollt.

John Van Deusen | 26.09. Alte Utting Der Sänger von The Lonely Forest ist bereits dabei, sein drittes Soloalbum zu veröffentlichen und bringt eigensinnigen Power-Pop auf Deutschlands Bühnen.

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg