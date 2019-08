1. August 2019, 19:28 Uhr München heute Sommerzeit ist Rattenzeit / Flugzeugabsturz bei Fürstenfeldbruck

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Paulina Schmidt

Sind Ihnen beim letzten Sonntagsspaziergang oder beim Baden an der Isar die orangen Warnschilder aufgefallen, die an vielen Bäumen angebracht sind? Vor allem im Sommer sind sie kaum zu übersehen. Häufig ist darauf das Feld "Rattenbekämpfung" angekreuzt.

In München gibt es schätzungsweise eine Ratte pro Einwohner - was bedeuten würde, dass über 1,5 Millionen Ratten in der Stadt leben. Da die Tiere dämmerungs- und nachtaktiv sind, existieren keine genauen Zahlen. Fest steht aber, dass Ratten auch heute noch Krankheiten übertragen können. Daher ist die Stadt durch das Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Rattenbekämpfung zu übernehmen.

Ein Unternehmen, das damit beauftragt wird, ist Top-Tox. Ich war dabei, als die Schädlingsbekämpfer ihre Fallen im Zentrum des Stadtteils Ramersdorf-Perlach abgebaut haben (SZ-Plus). Nicht alle Fallen waren unbeschädigt, denn die Menschen sind oft zwiegespalten: Getötet werden sollen die Ratten nicht, im eigenen Haus oder Vorgarten möchte sie aber auch niemand haben. Viele Fallen bräuchte man allerdings gar nicht, sagen die Schädlingsbekämpfer, wenn die Menschen nicht so viele Essensreste wegwerfen würden - und das wäre wohl die beste Lösung für alle.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Da kommt kein Mann rein" Nach der Kritik an den Zuständen in den oberbayerischen Anker-Dependancen für Geflüchtete haben die Behörden reagiert. Für Frauen und Kinder wurden spezielle Räume geschaffen - andere Probleme aber lassen sich nicht so leicht lösen. Zum Artikel

Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz im Landkreis Fürstenfeldbruck Das Ultraleichtflugzeug stürzte beim Landeanflug auf den Flugplatz in Jesenwang ab. Die Leiche des Piloten kann zunächst nicht geborgen werden - wegen eines hochexplosiven Mechanismus am Wrack. Zum Artikel

Vorfall in Paulskirche war kein Terror Am Karsamstag hatte ein 36-Jähriger den Gottesdienst gestürmt und eine Panik ausgelöst. Nun hat die Polizei das Ergebnis ihrer Ermittlungen präsentiert. Zum Artikel

Kultur-Zelt auf dem Dach einer U-Bahnstation Julian Hahn, dem auch das "Gans am Wasser" im Westpark gehört, will ein Café mit Kleinkunstbühne am Partnachplatz errichten - in ganz besonderer Lage. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Alexander Kluge - Pluriversum | 02.08. Literaturhaus "Das Poetische heißt für mich Sammeln. Dafür ist es wichtig, dass ich mich an etwas Fremdem abarbeite." Der berühmte Chronist zeigt gesammelte Werke voller Zauber.

Elmar Origines | 02.08. Alte Utting Mit sowohl deutschen als auch phillippinischen Eltern macht die Songwriterin poetische Musik über multikulturelle Einflüsse, und ist im Motown, Jazz und Hip Hop zuhause.

Cat Content w/ Coyu | 02.08. Harry Klein Tech House aus Spanien: Der Produzent und DJ Ivan Ramos alias Coyu hat mit seinem Label Suara, das im Jahre 2008 gegründet wurde, schon unzählige Erfolge verbucht.

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg