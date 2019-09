Zwischen Triumph und Tristesse: Mit Kindern lässt sich der Freizeitsport in all seinen Facetten erleben. Da steht man auch schon mal bei Nieselregen am Spielfeldrand.

Wenn Kinder den Wunsch äußern, Sport zu treiben, sind Eltern meistens begeistert. Sportler bewegen sich, sind viel an der frischen Luft. Sie lernen bei ihrem Hobby Freunde kennen. Vielleicht denken die Eltern auch an die eigene Kindheit zurück. An die guten Semmeln nach dem Turnier im Vereinsheim. An die Teamkollegen, die sie nach Verletzungen oder Niederlagen in die Arme genommen und getröstet haben. An den Triumph, den sie beim ersten Sieg verspürt haben.

Was viele in ihrer ersten Euphorie wohl vergessen: Wie früh sie an Wochenenden aufgestanden sind und wie viele Stunden sie wegen des Sports in Autos, Bussen und Zügen verbracht haben. Wer die leckeren Semmeln gekauft, geschnitten und belegt hat. Wie die Trikots nach dem Turnier eigentlich wieder sauber geworden sind.

Während die Kinder all das meistens nicht kümmert, sie die schönen Momente des Sports genießen, erleben Eltern von Sportlerkindern beide Seiten. SZ-Redakteurin Nadeschda Scharfenberg beschreibt das Seelenleben von Fußballmüttern und Fußballvätern mit Catull: "odi et amo" - hassen und lieben zugleich. Und mit Rammstein: Man kann dich lieben und will dich hassen. In ihren Betrachtungen zum Start der neuen Saison schildert sie die Lage der Eltern - zwischen Anfeuern und Bremsen, zwischen Frostbeulen und Sonnenbrand (SZ-Plus).

Wieder fährt ein Autofahrer am Marienhof die U-Bahn-Treppen runter Vor wenigen Wochen erst hatte ein französisches Ehepaar den Treppenaufgang zur U-Bahn hinterm Rathaus mit einer Tiefgarageneinfahrt verwechselt. Dies ist nun auch einem SUV-Fahrer passiert.

"Sollte die EZB den Zins weiter absenken, sind wir gewappnet" Stellenabbau, Filialschließungen, Strafzinsen, Kündigung von Sparverträgen: Die Stadtsparkasse versucht zu sparen, wo es nur geht, und gleichzeitig mit Neuem Geld zu verdienen.

München beschließt Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum Die Stadt justiert ihre Fördermodelle nach. So will sie künftig Baugemeinschaften besser unterstützen. Ein Pilotprojekt in Freiham soll ausloten, ob Investoren bereit sind, eine Miete von höchstens acht Euro anzubieten.

Die Sieben-Bier-Bisexualität Ein homoerotisches NDW-Liebeslied bringt es auf dem Oktoberfest zum Bierzelt-Hit. Ein anderer Klassiker besteht nur aus acht Worten. Und was passiert eigentlich, wenn man in München wirklich Rosis Nummer wählt?

So viel Müll verursacht jeder Wiesn-Besucher Unmengen an Abfällen, ein Stromverbrauch wie eine mittelgroße Stadt, über die CO₂-Bilanz muss man gar nicht erst reden - soweit die Vorurteile zur Wiesn. Die Realität sieht überraschend anders aus.

Wiesn-Besucher klettert auf Dach und stürzt rund 15 Meter in die Tiefe Ein 52-Jähriger fällt zudem in einen Lichtschacht. Auf dem Festgelände benimmt sich ein Besucher dermaßen daneben, dass er gefesselt abgeführt wird. Die Polizeimeldungen im Überblick.

