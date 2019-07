29. Juli 2019, 19:13 Uhr München heute Erfahrungen einer Güterichterin / Klinik-Direktor fristlos entlassen

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sophia Baumann

Ein richtig heftiger Streit kann uns in beinahe allen Lebenslagen begegnen. Geschwister fetzen sich um das elterliche Erbe. Mit dem Handwerker gibt es Streit darüber, ob er den neuen Boden nun gleichmäßig und eben verlegt hat oder nicht. Anwohner ärgert der eine Nachbar, der ständig Besuch hat. Und Ex-Partner und Ex-Partnerinnen balgen sich über die finanziellen Hinterlassenschaften der zerrütteten Beziehung.

Oft enden diese Streite in einem Gerichtsprozess. Doch ein Urteil stellt selten alle Beteiligten zufrieden: Einer bekommt Recht. Der andere verliert. Im Bürgerlichen Gesetzbuch und in der Zivilprozessordnung ist nämlich nur unzureichend berücksichtigt, dass das Leben - und insbesondere das Zwischenmenschliche - oft ziemlich kompliziert sein kann. Und weil selten einer alleine Schuld trägt, wenn es zum Streit kommt, gibt es seit einigen Jahren Güterichter.

Harriet Weber ist eine solche Richterin, sie arbeitet am Landgericht München. Wenn sie im Einsatz ist, trägt sie keine Robe. Denn sie trifft die Prozessgegner nicht im Gerichtssaal, sondern an einem Tisch im Mediationszimmer. Und sie spricht nicht nur über Paragrafen - sondern geht dem eigentlichen Konflikt auf den Grund. Nun geht Harriet Weber in den Ruhestand. SZ-Redakteur Stephan Handel hat sie getroffen und mit ihr über bewegende Geschichten und anfängliche Vorbehalte gesprochen (SZ-Plus) .

DER TAG IN MÜNCHEN

Jost Lammers wird neuer Airport-Chef Wechsel von Budapest nach München: Ein erfahrener Manager soll die Nachfolge von Michael Kerkloh antreten - leicht gefallen ist dem Aufsichtsrat die Entscheidung offenbar nicht. Zum Artikel

MPI für Psychiatrie: Klinik-Direktor fristlos entlassen Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug. Geprüft wird auch, ob öffentliche Mittel veruntreut wurden. Zum Artikel

Apple fotografiert Münchens Straßen ab Um die Karten auf seinen Geräten zu verbessern, erstellt der Apple-Konzern mit Kameraautos Aufnahmen deutscher Städte. Was damit passiert, ist noch nicht ganz klar. Zum Artikel

Wiesnkellner bedrängen vermeintlichen Wildbiesler Ein Gast stand im Außenbereich eines Wiesnzeltes und rauchte. Zwei Kellner forderten 100 Euro von ihm - und wurden gewalttätig, als er nicht zahlen wollte. Nun müssen sie zahlen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg