5500 Traktoren fahren bei den "Bauern-Protesten" neben Tausenden Demonstrierenden durch die Stadt und die Lokführer-Gewerkschaft GDL ruft zum Streik auf. Auch bei der Münchner S-Bahn werden Einschränkungen erwartet. Was sonst noch passiert ist.

Von Lisa Bögl

5500 Traktoren auf den Straßen Münchens Die Polizei zählt viel mehr Fahrzeuge, als der Bauernverband erwartet hatte. Mindestens 8000 Menschen nehmen an der Kundgebung teil. Am Odeonsplatz beklagt der bayerische Bauernverbands-Präsident eine "Orgie von Einschnitten in zwei Jahren Ampel".

Flughafen wird nur mit S1 zu erreichen sein Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen. Wie sich das auf München auswirkt - und welchen Notfahrplan es geben soll.

29-Jähriger soll Frau vergewaltigt haben Eine Frau will Einkäufe machen und trifft auf einen Mann, der sie anschließend mehrmals missbraucht haben soll. Der mutmaßliche Täter, der sich nun vor dem Landgericht München I verantworten muss, weist alle Vorwürfe zurück.

Wie es mit den Dörfern in der Stadt weitergeht Vor Jahren wollten Denkmalpfleger die meisten von Münchens Dorfkernensembles aus der Denkmalliste streichen. Zwei Fälle sind noch immer kritisch (SZ Plus).

Warm beten auf dem Akku-Kissen Das Geld ist knapp, die Energie teuer. Deshalb wird die evangelische Andreaskirche in Fürstenried sonntags nur noch auf neun Grad Celsius geheizt. Wärme spenden stattdessen akkubetriebene Thermokissen.

