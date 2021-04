Monika Knauff und Michael Zanin sitzen nach getaner Arbeit in ihrem Garten, in dem sogar Spargel wächst.

Von Sabine Buchwald

Raus ins Grüne! Wenn man dieses Bedürfnis in diesen Tagen nur so verwirklichen könnte, wie man es gerne möchte. Fährt der Münchner ins Umland, bekommt er nicht selten Ärger, weil schon andere Städter ihr Auto auf dem Acker parken. Geht er in die Parkanlagen, muss er womöglich Schlangenlinie laufen, weil so viele Mitbürger unterwegs sind. Je länger sich die Pandemie hinzieht, desto üppiger dürfte bei vielen die Sehnsucht nach einem eigenen Garten werden.

Gehören Sie auch zu jenen Münchnern, die verstohlen, aber sehnsuchtsvoll über die Zäune der Klein- beziehungsweise Schrebergartenanlagen linsen? Weil die Hecken regelkonform überschaubar sein müssen, kann man den Pächtern oft bis in die Teller gucken. So früh im Jahr dürfte darauf noch kein selbst angebautes Obst oder Gemüse liegen. Doch nicht mehr lange, und man kann schon die ersten Rhabarberstangen ernten. Fast in jedem Kleingarten gedeiht dieses säuerliche Gewächs, und vielen schmeckt es sogar. Das stellte der Schriftsteller Wladimir Kaminer fest, als er vor etlichen Jahren den Zuschlag für eine Parzelle in Berlin bekam. Was der gebürtige Moskauer seither lernen musste, hat er mit viel Humor in seinem Buch über sein "Leben im Schrebergarten" aufgeschrieben. In den Münchner Kleingärten geht es kaum anders zu.

Bei meiner Recherche in diesen grünen Lungen der Stadt habe ich festgestellt: Die kleinen Gärten sind heiß begehrt und die Wartelisten bei den jeweiligen Vereinen länger denn je (SZPlus) . Aber mit etwas Geduld können womöglich auch Sie bald sagen: Raus ins Grüne, ab in den eigenen Garten.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

6000 Dosen: Astra Zeneca sehr gefragt Die Sonder-Impfaktion der Stadt war in Kürze ausgebucht. Der Inzidenzwert pendelt sich seit ein paar Tagen zwischen 145 und 150 ein, am Sonntag liegt er bei 145,5.

Geklautes Rad im Fahrradladen entdeckt Einem Münchner wird das Fahrrad gestohlen, er findet es in einem Geschäft in der Maxvorstadt wieder, alarmiert die Polizei - und lässt eine Hehlerbande auffliegen.

Wie sich Beruf und politische Interessen trennen lassen Mit dieser Frage beschäftigt sich der Münchner Stadtrat intensiv - insbesondere seit Bundes- und Landtagsabgeordnete wegen ihrer Maskendeals in der Kritik stehen. Einig sind sich im Rathaus alle: Mehr Transparenz ist nötig.

Stromzähler als Spione Die Linke drängt die Stadt, härter gegen den Leerstand von Wohnungen vorzugehen - und schlägt innovative Methoden zur Kontrolle vor.

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg