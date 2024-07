Was Fans bei den Adele-Konzerten erwartet, ab wann die U-Bahnen auch in der Nacht fahren werden, wie es nach den Vorwürfen gegen einen hochrangigen TU-Mediziner weitergeht und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Adele-Konzerte in München:„Das sprengt alle Dimensionen“ Zehn Konzerte, 740 000 Zuschauer, eine neue Riesenbühne und eine Rekord-Bildschirmwand: Mit den Konzerten des britischen Superstars wollen die Veranstalter Maßstäbe setzen. Was die Fans im August erwartet.

Münchner U-Bahnen fahren bald die ganze Nacht durch Von Januar an sollen die Linien U1 bis U6 ohne Pause rollen, allerdings nur an Wochenenden und vor Feiertagen. Ein „Fortschritt in Richtung Weltstadt“, heißt es im Rathaus.

Vorwürfe gegen hochrangigen TU-Mediziner Am Sportcampus der TU geraten eine Ärztin und ihr Vorgesetzter in einen Streit. Ob es dabei zu Tätlichkeiten kam, ist strittig. Trotzdem positionieren sich Präsident und Kanzler der Universität eindeutig – aufseiten des Mannes. (SZ Plus)

Neuer Radweg soll zehn statt 40 Millionen Euro kosten Grüne und SPD einigen sich nach heftigem Streit in letzter Minute auf eine Variante für den Umbau der Lindwurmstraße. Wie die Stadt sparen will und was die Pläne für Radfahrer bedeuten.

Wie viel Spaß das virtuelle Wiesn-Game wirklich macht In Untergiesing hat die K5 Factory ein Computerspiel entwickelt für Menschen, die es nicht aushalten ohne Wiesn. Ein Oktoberfest-Test in der virtuellen Realität.

Beratungsstelle schlägt Alarm: Rechtsruck führt zu immer mehr Gewalt

Aufsichtsratschefin verlangt Korrektur: Münchner Wohnen soll Mieten im Hohenzollernkarree senken

Personalmangel in der Pflege: Caritas warnt vor sozialer Spaltung

U-Bahn: Mann stürzt aufs Gleis – Augenzeugen retten ihn

Zwei Überfälle in München: Räuber stehlen Luxusuhren im Wert von fast einer Viertelmillion Euro

Zahlreiche Hinweise nach Bluttat von Herrsching: Der rote Rucksack könnte den Täter überführen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Torwartlegende Sepp Maier : Bälle schlagen statt Bälle halten Der einstige FC-Bayern-Torwart steht weiterhin gern auf gepflegtem Grün - allerdings inzwischen auf „seinem“ 9-Loch-Sepp-Maier-Golfplatz in Ebersberg, wo „jeder rumhacken darf“. Wirklich jeder. Von Isabell Stegmeier und Peter Hinz-Rosin

SZ Plus Basketballer da Silva in der NBA : Ein Münchner Kindl in Orlando Sein Bruder spielt beim FC Bayern, sein Vater hat eine Bar in der Münchner Innenstadt, doch Tristan da Silva treibt es hinaus in die große Basketballwelt. Bei den Magic spielt er künftig mit den Wagner-Brüdern zusammen – und will besonders von einem lernen. Von Jonas Beckenkamp

UNSER KULTURTIPP

Mental Health Festival im Gasteig : Kräfte tanken mit Kultur Mit Metalcore, Klassik und psychedelische Tanzmusik begleitet von Workshops und Vorträgen widmet sich der Gasteig dem Thema mentale Gesundheit. Das „Mental Health Festival“ im HP8, das im vergangenen Jahr erfolgreich gestartet ist, geht mit „Kultur tut gut“ in die zweite Runde. Von Magdalena Holzapfel

