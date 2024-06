Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Aufatmen und aufräumen in München Die Pegelstände der Isar sinken, die Wege am Fluss bleiben dennoch wegen Lebensgefahr gesperrt. Weil weiter Keller volllaufen, muss die Feuerwehr immer wieder ausrücken. Zahlreiche Zugverbindungen fallen aus. Die Lage in der Stadt.

Wie es den großen Straßenfestivals am Wochenende erging Nicht alle Münchner lassen sich vom Dauerregen am Wochenende abhalten, die Feier-Meilen Zamanand und Corso Leopold zu besuchen. Für Gastro-Unternehmer ist das Wetter allerdings eine Herausforderung.

„Ich weiß, Liebling“ Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek hat dem deutschen Fernsehen einige unvergessliche Szenen wie diese aus der Serie "Monaco Franze" beschert. Erinnerungen an ihre schönsten Filmmomente. (SZ Plus)

„Wir müssen das Bauen neu erfinden“ In Laim entsteht ein Bürogebäude, bei dem auch tragende Teile aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz bestehen. Im Vergleich zu herkömmlichen Bauten wird dadurch klimaschädliches Kohlenstoffdioxid eingespart. Aber ist das auch wirtschaftlich? (SZ Plus)

Hat der Schüleraustausch eine Zukunft? Andere Länder und Menschen kennenzulernen, kann ein Verständnis dafür schaffen, was Europa sein kann. Doch steigende Preise und der Lehrermangel erschweren Auslandsaufenthalte für Schüler.

Katholische Kirche: Demokratiefibel für Katholiken

Asylbewerberheim in Laim: Polizei-Großeinsatz wegen Pistole

Energiewende: Brunnthal stutzt Rotoren zurecht

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Mobiler Mittagstisch : Mehr als nur ein Lieferdienst Was, wenn Selbstkochen gerade nicht geht? In solchen Fällen bringen viele Nachbarschaftshilfen Mittagsmenüs zu Menschen nach Hause - nicht nur zu Senioren. Auf Tour mit Fahrer Klaus Benner, der nicht nur für die Ernährung wichtig ist. Von Johanna Feckl und Peter Hinz-Rosin

SZ Plus Alternative Therapieform : „Der Atem ist wie ein scheues Reh“ Christine Meyne hat lange als Journalistin gearbeitet. Als sie zunehmend unter Migräne litt, fand sie Hilfe in der Atemtherapie und hat ihr Leben grundlegend verändert. Jetzt schenkt sie selbst kranken Menschen Momente der Ruhe. Von Sabine Buchwald

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Parasado : Offenbarungen am offenen Grill Gekommen, um wieder zu gehen. Entschlossen, nun doch zu bleiben: Das argentinisch-bayerische Lokal Parasado ist eine echte Bereicherung des Glockenbachviertels. Von Karl-Heinz Peffekoven

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg