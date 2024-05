Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie gefährlich sind rote Radstreifen? Nach einem tödlichen Unfall in Trudering fordert auch der ADFC eine Überprüfung von Fahrradwegen, die in Mittellage über Kreuzungen führen. Über Ausweichmanöver an Verkehrsknotenpunkten. (SZ Plus)

Reichsbürger mit Handgranaten: Die Gefahr vom rechten Rand Ermittler rechnen in München mehr als 400 Menschen der Reichsbürgerszene zu. Häufig horten diese ganze Waffenarsenale in ihren Wohnungen - und brutales Vorgehen gegen Beamte ist keine Seltenheit. Die Zahl rechter Straftaten steigt. (SZ Plus)

"Einen solchen Hype um ein Bier habe ich noch nicht ansatzweise erlebt" Mit ihrem neuen Alkoholfreien hat die Münchner Augustiner-Brauerei einen regelrechten Boom entfacht. Das passt zum Trend, denn der Geschmack der Biertrinker befindet sich im Wandel. (SZ Plus)

Söder, Reiter und Aiwanger werben für die IAA Die Messe München feiert ihr 60-jähriges Bestehen und ist auf vieles sehr stolz. Nur vor einem hat sie offenbar Angst: die Internationale Automobilausstellung wieder zu verlieren. (SZ Plus)

Filmfest 2024: Oscar-Gewinnerin Jessica Lange kommt nach München

Flucht vor der Polizei: 16-Jähriger rast mit Tempo 120 durch die Münchner Innenstadt

Fahndung in München: Ukrainer in der U-Bahn angegriffen

Zivilverfahren in München: Fünf Klicks bis zum Reise-Storno - ein Versehen?

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Nachts im Instandhaltungswerk : Diese Menschen halten die Münchner S-Bahn am Laufen Türen reparieren, Graffiti entfernen, Züge reinigen: Im Instandhaltungswerk in Steinhausen schlagen sich Mechaniker, Elektriker und Reinigungskräfte die Nacht um die Ohren, damit es tagsüber läuft bei der S-Bahn. Ein Besuch in der Werkshalle. Von Pauline Graf

SZ Plus Lungentransplantation : Wenn einem mit 25 klar wird, wie zerbrechlich das Leben ist Vor 35 Jahren wurde im Klinikum Großhadern die erste Lunge transplantiert. Geraldine Laprell schenkte so eine OP die Chance auf ein neues Leben. Heute hat sie zwei Kinder - obwohl die Ärzte damals sagten, Kinder zu bekommen, das sei zu gefährlich für sie. Von Ekaterina Kel

UNSER KULTURTIPP

Kunstaktion : Die Rechnung, bitte! Der Künstler Peter Kees leitet in Schwabing ein Umverteilungsbüro. Bei der Eröffnung verschenkte er an Besucher und Passanten Dollars. Von Jürgen Moises

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg