Kritik an Mieterverein München wächst, Tausende demonstrieren für ein AfD-Verbotsverfahren, die Israelitische Kultusgemeinde feiert das jüdische Neujahrsfest und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Genossen unter sich: Wie unabhängig ist der Mieterverein München? Vor der Mitgliederversammlung des Vereins wächst die Kritik, weil das Spitzengremium ausschließlich von SPD-Mitgliedern besetzt ist. Dazu kommen Mobbing-Vorwürfe und Klagen vor Gericht. (SZ Plus)

„Wie lange wollen wir noch zuschauen?“ Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt hat viele Menschen erschüttert, doch ihren Optimismus wollen sie sich nicht nehmen lassen. Tausende demonstrieren für ein AfD-Verbotsverfahren. Es sei höchste Zeit, sagt OB Dominik Krause.

„Nichts ist verloren, solange wir hier stehen“ Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern feiert das jüdische Neujahrsfest. Eine beunruhigte Charlotte Knobloch ruft die Menschen dazu auf, sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen.

Antisemitismus Morddrohung gegen Knobloch – Spaenle sieht „jede Grenze überschritten“

„Heftig, was das für ein Aufwand ist“ Am ersten „Tag der offenen Baustelle“ herrscht Volksfeststimmung am Bauplatz für die zweite Stammstrecke an der Donnersbergerbrücke. Vor allem der riesige Tunnelbohrer „Donna Maria“ mit seinen ausgefeilten Funktionen beeindruckt.

Choreografiertes Chaos Er seilt sich von fliegenden Helikopterattrappen ab und entert ein nachgebautes U-Boot als Bühne: Der New Yorker Rapper A$AP Rocky unterstreicht in der Olympiahalle sein Talent für den großen Auftritt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Auszeichnung der Damischen Ritter Bierorden für die Weintrinkerin

Nach der verlorenen Wahl Dieter Reiter genießt das Münchner Stadtleben ohne Amt

MÜNCHEN ERLESEN

Pop-Musiker Jakob Bruckner : „Ich will nicht die Kindheit meiner Kids verpassen“ Während die Band „Bruckner“ mit Album und Tour vor dem nächsten Karriereschritt steht, gerät das Familienleben zunehmend unter Druck. Jakob Bruckner erzählt, warum er trotz der Musikleidenschaft über den Lehrerberuf nachdenkt. SZ Plus Von Michael Bremmer ...

Indische Community in München : „Ich wollte Teil des Systems sein, damit ich auch mal was bewirken kann“ Vor elf Jahren ist Anshika Singh von Delhi nach München gekommen, mittlerweile ist sie Mitglied in der CSU und längst eingebürgert. Was Disziplin und ihr Wunsch, ein Wörtchen mitzureden, damit zu tun haben – und ihre modern arrangierte Ehe. SZ Plus Von Andrea Schlaier ...

UNSER GASTROTIPP

Gastro-Tipps : Zwei Münchner Cafés, in denen man in heimeliger Atmosphäre brunchen kann Wie im Wohnzimmer eines Literaturfreundes oder im stylish modernen Interieur: Die Cafés „Crumbs & Kisses“ und „Parse Books“ könnten unterschiedlicher kaum sein. Beide aber haben eines gemeinsam: Hier bleibt man gerne länger sitzen. Von SZ-Autorinnen und- Autoren ...

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