DER TAG IN MÜNCHEN
Genossen unter sich: Wie unabhängig ist der Mieterverein München? Vor der Mitgliederversammlung des Vereins wächst die Kritik, weil das Spitzengremium ausschließlich von SPD-Mitgliedern besetzt ist. Dazu kommen Mobbing-Vorwürfe und Klagen vor Gericht. (SZ Plus)
„Wie lange wollen wir noch zuschauen?“ Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt hat viele Menschen erschüttert, doch ihren Optimismus wollen sie sich nicht nehmen lassen. Tausende demonstrieren für ein AfD-Verbotsverfahren. Es sei höchste Zeit, sagt OB Dominik Krause.
„Nichts ist verloren, solange wir hier stehen“ Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern feiert das jüdische Neujahrsfest. Eine beunruhigte Charlotte Knobloch ruft die Menschen dazu auf, sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen.
Antisemitismus Morddrohung gegen Knobloch – Spaenle sieht „jede Grenze überschritten“
„Heftig, was das für ein Aufwand ist“ Am ersten „Tag der offenen Baustelle“ herrscht Volksfeststimmung am Bauplatz für die zweite Stammstrecke an der Donnersbergerbrücke. Vor allem der riesige Tunnelbohrer „Donna Maria“ mit seinen ausgefeilten Funktionen beeindruckt.
Choreografiertes Chaos Er seilt sich von fliegenden Helikopterattrappen ab und entert ein nachgebautes U-Boot als Bühne: Der New Yorker Rapper A$AP Rocky unterstreicht in der Olympiahalle sein Talent für den großen Auftritt. (SZ Plus)
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