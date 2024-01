Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Bauern blockieren Autobahnzufahrten rund um München Landwirte besetzen mit ihren Traktoren 17 Anschlussstellen in beiden Richtungen. Trotzdem bleibt das befürchtete Verkehrschaos aus.

Adele kommt für mindestens vier Konzerte nach München Die britische Sängerin freut sich auf ein "einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion". Wann die Konzerte stattfinden, wie viele Fans dabei sein können und wie man an Karten kommt.

Was für und gegen die Stellplatzpflicht bei Neubauten spricht Für jede neue Wohnung muss in München auch ein Auto-Stellplatz gebaut werden. Doch das belastet die Umwelt, ist teuer - und, so finden manche, auch überflüssig. Sollte man die Regelung also kippen? (SZ Plus)

Mahnung der US-Botschafterin: Hört auf die Warnsignale Es sei Zeit, für die Demokratie aufzustehen, sagt Amy Gutmann bei der Gedächtnisvorlesung für die "Weiße Rose" in München - und wechselt an entscheidenden Stellen ihrer Rede sogar ins Deutsche. (SZ Plus)

Bewohner fühlen sich nach Brand alleine gelassen Nach einem Hilferuf per Mail kommen Bürgermeisterin Dietl und die Führungsriege der "Münchner Wohnen" zu einem Treffen bei dem nun unbewohnbaren Haus. Vor Ort sichern sie schnelle und unbürokratische Hilfe zu.

WEITERE NACHRICHTEN DES TAGES

Kampf um Altersteilzeit-Regelung: Streik bei der Müllabfuhr erwartet

Winterdienst: Stadt lockert das Salzverbot

Nahost-Konflikt: Pro-palästinensische Studierende besetzen Uni-Hörsaal

Fünf Fußballfelder groß: Am Leonrodplatz entsteht ein neuer Park

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnber