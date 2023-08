Von Lisa Bögl

"Aus dem Überleben ein Leben machen" Essstörungen beginnen häufig im Jugendalter, verschwinden jedoch nicht einfach mit dem Erwachsenwerden. Die Erkrankung sieht man den wenigsten Betroffenen äußerlich an - dabei quälen sie Sucht und Scham rund um die Uhr (SZ Plus). Und auch die Diätpläne der anderen.

Was die Münchner von ihrem Fluss erwarten Wer glaubt, alle Isarbesucher wollen das gleiche, irrt. Auf 5000 Metern ändert sich im Laufe eines Tages alles. Eine Begehung, von Thalkirchen bis zur Beat-Brücke. (SZ Plus)

Das Waldbrandrisiko steigt - selbst rund um München Die Trockenheit bedroht zunehmend die Großstädte. Auch in den Wäldern rund um München kann es zu Waldbränden kommen. Was Behörden und Brandbekämpfer tun, damit der Stadtrand nicht in Flammen aufgeht. (SZ Plus)

Baustopp bei Karstadt am Nordbad Die Baustelle auf dem Areal des ehemaligen Kaufhauses im westlichen Schwabing ruht derzeit. Die Behörden prüfen die Pläne für den entstehenden Geschäfts- und Bürokomplex noch. Warum es derzeit nicht weitergeht.

Untermenzing: Münchner Schule brennt - und löscht sich selbst

Einsätze am Samstag: Münchner Polizisten schnappen vier Exhibitionisten

Unfall in der Isarvorstadt: Frau fällt von der Museumsinsel

Kundgebung von Menschen mit Behinderung: Ex-OB Ude warnt vor "Rückfall in die Barbarei"

