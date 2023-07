Von der magischen Atmosphäre am Morgen und dem Schwimmen in der Isar, dem herrschenden Abrechnungschaos bei den Stadtwerken und mehr.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Jeder vierte Stadtwerke-Kunde wartet weiter auf Abschlagszahlungen Die Stadtwerke München kämpfen noch immer mit der Umsetzung der Energiepreisbremse. Wer wohl noch länger kein Informationsschreiben bekommt und warum die künftigen Abschlagszahlungen bei vielen harmloser ausfallen könnten als befürchtet (SZ Plus).

"Das ist Geld für keine Leistung" Mit ihren neuen Gebührenmodellen stößt die Stadtsparkasse nicht nur bei Privatkunden auf Kritik. Auch Gewerbetreibende in München müssen künftig mehr bezahlen (SZ Plus).

Baden in der Isar: Alles an sich abtropfen lassen Ganz in der Früh herrscht eine magische Atmosphäre an der Isar - bevor die Massen kommen, die Griller und die Gröler. Von Menschen, die wissen, wie man in den Tag startet (SZ Plus).

Unterm jeansblauen Himmel Olympiastadion, Olympiahalle, Reitstadion Riem, ein Tanzkurs-Abschlussabend im Bayerischen Hof: Bruce Springsteen hat in München schon viele Bühnen bespielt. Wie die SZ-Kritiker seine Auftritte jeweils würdigten (SZ Plus).

Tür an Tür mit Tuchel und Co. Direkt neben einem der größten Sportvereine der Welt, dem FC Bayern, hat der FC Sportfreunde seine Heimat. Die Stars und die Freizeitkicker trennen Welten. Doch manchmal kommen Weltmeister zum Freundschaftsspiel vorbei - oder ein Profi auf der Suche nach einem Weißbier (SZ Plus).

Bio oder Gummiadler? Das Hendl ist keine halbe Sache Nur die Wiesnmass erregt die Gemüter noch mehr - wenn die Rede vom Bio-Huhn ist, hat für manche der Spaß ein Loch. Die Geschichte einer offiziellen Volksfestnahrung (SZ Plus).

Dämmstoffe angezündet Brandstifter im SAP Garden schlägt wieder zu

Neuer Fahrradverleih der Deutschen Bahn Mit dem Leihrad vom Bahnhof zum Badesee

Verkehr Isarbrücke ist wieder befahrbar

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg