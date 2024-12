Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Wer kennt die Münchner Feuerteufel? Durch mutmaßliche Sabotage sind Millionenschäden in den Bereichen Energieversorgung, Kommunikation und Bahn entstanden. Doch niemand bekennt sich zu der nun seit Jahren anhaltenden Serie der Brandanschläge im Raum München. (SZ Plus)

Gastro-Sterben, Einwohnerrekord und Kiffen an der Isar Passagiere müssen am Flughafen und auf den Bahnsteigen warten. Ein prestigeträchtiges Nahverkehrsprojekt scheitert. Die Stadt hat einen neuen Lieblingsvornamen. Die wichtigsten Themen, die Münchnerinnen und Münchner bewegten.

So funktioniert Münchens neue Nacht-U-Bahn Andere Metropolen haben sie längst, nun bekommt auch die bayerische Hauptstadt eine U-Bahn, die am Wochenende die ganze Nacht fährt. Wie Partygänger von Januar an nach Hause kommen.

Statt Böller fliegen Flaschen Ein Münchner gerät an Silvester mit den feiernden Nachbarn so heftig in Streit, dass er Flaschen nach ihnen wirft und schließlich handgreiflich wird. Dafür muss er nun einiges bezahlen.

Wenn Jürgen Klopp zum Gratulieren kommt Werner Brombach, Inhaber des Erdinger Weißbräu und großzügiger Sport-Sponsor, feiert seinen 85. Geburtstag. Und erhält vom bayerischen Ministerpräsidenten das lebenslange Recht auf einen Defiliermarsch. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Schon vor Silvester: Münchner Polizei rückt zu mehr als 140 Böller-Einsätzen aus

Vogelgrippe: Tierpark-Ärzte bleiben wachsam

Willy-Brandt-Gesamtschule in Freimann: Zwei Jugendliche nach Reizgas-Attacke unter Verdacht

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Alkoholismus : „Man erfindet Ausreden. Man lügt und schwindelt“ An Silvester gehören Sekt, Wein und Schnaps ganz selbstverständlich dazu. Sechs trockene Alkoholiker erzählen, wie sie früher versucht haben, ihre Sucht zu verheimlichen, wie sie nun Partys erleben - und was sie machen, wenn sie eine Flasche Champagner geschenkt bekommen. Interview von Sofia Wildgruber

SZ Plus Rückschau auf große Kulturereignisse 2024 : Sternstunden mit Nick Cave, Adele, Heidi Klum und einem neuen Ort Magische Momente – in der Kultur kann man sie erleben. Sie sind oft rührend, manchmal lustig oder fühlen sich schlicht an wie Zauberei. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

UNSER FREIZEITTIPP

Fünf Empfehlungen des Bayerischen Spiele-Archivs Haar : Neue Brettspiele für alle Generationen Gemeinsam lachen – gemeinsam reden. Damit das gerade auch an Weihnachten gelingt, geben die Experten vom Bayrischen Spiele-Archiv Haar fünf Empfehlungen. Von Johanna Schmees

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg