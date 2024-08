Adele eröffnet ihr erstes Mega-Konzert in München, das Pro-Palästina-Camp vor der LMU wird angegriffen, hier gibt es Hilfe in psychischen Notlagen und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Pop-Star in der Pop-up-Arena Warum die zehn Auftritte der britischen Sängerin so etwas wie ein Zukunftslabor für die Konzertbranche sind – und warum Adele dafür München ausgewählt hat. (SZ Plus)

Dieser Mann ist versponnen genug, um Adele nach München zu holen Klaus Leutgeb ist mit 14 von daheim weg und will es seither allen beweisen. 40 Jahre später kann er sagen: Geschafft! Der Name des Österreichers ist nun dank der zehn Mega-Konzerte des britischen Pop-Stars in der Landeshauptstadt weltbekannt. (SZ Plus)

Brandanschlag auf Pro-Palästina-Camp vor LMU Ein Video zeigt, wie ein Mann eine Flagge an dem Zeltlager anzündet – und dabei offenbar einen Brandbeschleuniger verwendet. Der Verdächtige wurde festgenommen, der Generalstaatsanwalt geht „von einer muslimfeindlichen Tatmotivation“ aus.

Wo gibt es erste Hilfe für die Seele? Wer nicht mehr weiter weiß, kann bei mehreren Beratungsstellen schnell Unterstützung erhalten. Auf eine Therapie müssen Betroffene dagegen lange warten. Ein Überblick über die Angebote in psychischen Notlagen.

Nach mutmaßlichem Ladendiebstahl: Polizei legt Verkehr an der Hackerbrücke lahm

Wohnungssuche: Mieten in München steigen drastisch

Wirtschaft im Landkreis Ebersberg: Startschuss für Raketenfabrik

Rassismus-Vorwurf in Straßlach-Dingharting: Bürgermeister spricht von „Zigeunern“

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Familien-Runde: Dachau und Fürstenfeldbruck : Mit dem Rad auf Räubertour Der Räuber-Kneißl-Radweg führt auf die Spuren des "bayerischen Robin Hood" Mathias Kneißl - und zu Abenteuer-Spielplätzen und zwei Badeseen. Von Gabriele Blaschko

SZ Plus Okkultismus und Faschismus : Die dunklen und geheimen Wege der Kosmiker Der Hang zum Okkulten vereint Anfang des 20. Jahrhunderts einen der bedeutendsten Literatenkreise in Schwabing – doch Judenhass spaltet diese Gruppe merkwürdiger, aber interessanter Gestalten. Von Wolfgang Görl

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Alter Wirt in Forstenried : Preißn beeindrucken Beim Alten Wirt in Forstenried gibt man sich bodenständig bayerisch und isst mal mehr, mal weniger gut. Von Gertrude Fein

