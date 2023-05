Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Kirchliche Trauung in München: So soll die Wittelsbacher-Hochzeit ablaufen Absperrungen, Spalier und Empfang: Am Samstag heiraten Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink in der Münchner Theatinerkirche (SZ Plus).

Royale Vermählung: "Wir sind mit einem schönen Oldtimer zufrieden" Ein Gespräch mit Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink über Ängste, den FC Bayern und die Verbindung zur Krönung in Großbritannien (SZ Plus).

Öffentliche Verkehrsmittel: So legt der MVG-Streik den Nahverkehr lahm Die Gewerkschaft Verdi hat für 24 Stunden zum Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. Nachdem am Vormittag noch die U6 gefahren war, stehen nun alle Tram- und U-Bahnen in München still. Busse fahren unregelmäßig.

Zeltstadt für den Klimaschutz: "Ich habe das Bedürfnis, sagen zu können: Ich habe alles getan" Im Klimacamp auf der Theresienwiese treffen sich Aktivisten, um über globale Krisen und den einfachen Weg zum Balkonkraftwerk zu reden (SZ Plus). Der Patient Erde im "Intensivzelt" steht kurz vor dem Kollaps.

Wenn das Essen zum Hype wird: Wofür die Münchner Schlange stehen Immer wieder machen in der Stadt neue Läden auf, vor denen die Kunden geduldig auf das angesagte Essen warten. Chinesische Nudeln, weiche Zimtschnecken und japanische Pancakes sind die begehrenswerten Speisen der Stunde (SZ Plus).

Bierwerbung: Wenn Bayern draufsteht, aber Hessen drin ist Die Benediktinermönche aus Ettal bewerben ein Helles mit bayerischer Idylle, obwohl es in Hessen gebraut wird. Ob das erlaubt ist, muss nun ein Gericht entscheiden.

WEITERE NACHRICHTEN

Hintergründe unklar: Schüsse in Forstenried: Rentner-Ehepaar tot

Gewalt in München: Wenn Polizisten zur Zielscheibe werden (SZ Plus)

Vorfall in der S-Bahn: Mann ohne Fahrschein attackiert Kontrolleur

