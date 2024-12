Warum sich ein Historiker gegen die Umbenennung der Kardinal-Faulhaber-Straße ausspricht, welche Stars bei „Night Of The Proms“ auftreten, wie das Essen in Münchens Kitas besser werden soll und mehr.

„Kardinal Faulhaber gehört zur Münchner Geschichte“ Sollte die Stadt die Straße mit dem Namen des Kirchenfürsten umbenennen? Ein Experte spricht sich dagegen aus – und erklärt, wie der Kardinal den Rassismus der Nazis verurteilen, Hitler aber teilweise schätzen konnte. (SZ Plus)

„Night Of The Proms“ in München Dave Stewart von den „Eurythmics“, Shaggy alias Mister Lover Lover und Max Giesinger sind die Stars des dreitägigen Spektakels in der Olympiahalle. Sie sind nicht die Einzigen, die derzeit große Shows mit Pop und Klassik machen.

9,8 Millionen Euro für frisches Essen in den Kitas Der Münchner Stadtrat beschließt, in den kommenden beiden Jahren 100 zusätzliche Stellen zu schaffen. Der ursprüngliche Plan des Referats für Bildung und Sport war noch viel ambitionierter.

Pleite der Großmetzgerei Sieber vor dem Bundesgerichtshof – es geht um Schadenersatz Kontrolleure des Freistaats warnten 2016 vor möglichen Bakterien in Produkten des Unternehmens aus dem Münchner Süden. Wochen später musste der Betrieb schließen. Verletzte der Freistaat seine Amtspflichten?

Wenn das Geld kaum für eine Münchner Familie reicht Die Webers mussten nach Fehlern Privatinsolvenz anmelden. Und beide Eltern haben als Erwachsene die Diagnose ADHS bekommen. Durch ihren Sohn bekam ihr Leben einen Sinn, sagen sie – doch es fehlt ihnen selbst an alltäglichen Dingen.

Kabarett und Singspiel: Derblecken am Nockherberg zwei Wochen nach der Bundestagswahl

Verleihung im Deutschen Theater: Günther Jauch bekommt den Karl-Valentin-Orden

Charity-Dinner der Laureus-Sport-for-Good-Stiftung: Skikurs für den guten Zweck (SZ Plus)

Barbara-Tag in Schloss Nymphenburg: Wie die Jaggers Weihnachten feiern

Ofenführerschein in Fürstenfeldbruck: „50 Prozent weniger Feinstaub, 30 Prozent niedrigere Kosten“ (SZ Plus)

Gautings Autozulieferer in der Krise: Schwere Zeiten für Webasto

SZ Plus Umdenken in der Klimakrise : „Es gibt keine Ausreden: Wir wissen es alle!“ Seitdem er Opa geworden ist, hat es sich der Physiker Achim Bubenzer zur Aufgabe gemacht, über die Klimakrise zu informieren – vor allem in seiner eigenen Generation. Ein Gespräch über politische Versäumnisse, Fridays for Future – und die Notwendigkeit, seinen Lebensstil anzupassen. Interview von Carolin Fries

SZ Plus Kurfürst Max Emanuel und sein Schloss : Der verhinderte Sonnenkönig Kurfürst Max Emanuel ließ das Neue Schloss Schleißheim nach dem Vorbild von Versailles erbauen. Bau und Ausstattung zeugen von den imperialen Plänen des bayerischen Herrschers – die allerdings bereits während des Baus ein jähes Ende fanden. Von Bernhard Lohr und Robert Haas

SZ Plus Der Spieglwirt in Moosach : Hauptsache Fleisch Beim Spieglwirt in Moosach genießt man bodenständige bayerische Küche in traditioneller Wirtshausatmosphäre. Von Getrude Fein

