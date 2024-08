Das Moosacher Botanikum schließt nach 40 Jahren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich in München mit Mpox zu infizieren, warum die Telekom ein eigenes Glasfasernetz verlegen will und mehr.

Der letzte Tanz im Botanikum Nach 40 Jahren schließen Heinrich und Bettina Bunzel die Kunst- und Eventlocation im Münchner Norden. Wo Partys und Kultur gefeiert wurden, entsteht ein neues Stadtquartier.

„Die Wahrscheinlichkeit, sich in München mit Mpox zu infizieren, ist wahnsinnig niedrig“ Das Virus ist aktuell wieder stärker verbreitet. In Deutschland muss man sich aber wenig Sorgen machen. Warum die WHO trotzdem einen globalen Notstand ausgerufen hat – und für wen eine Impfung sinnvoll ist. (SZ Plus)

Telekom legt sich mit M-net an – München drohen viele „unnötige Baustellen“ Weil sich die Unternehmen nicht auf eine gemeinsame Nutzung des Glasfasernetzes einigen können, will die Telekom jetzt ein eigenes verlegen. Technisch gesehen ist das Unsinn, sagen Experten. Und es könnte sogar schaden. (SZ Plus)

Verbot von Trachtenmessern und Rucksäcken Nach dem Anschlag von Solingen überprüft die Stadt das Sicherheitskonzept für das Oktoberfest. Und die Polizei aktualisiert intensiv ihre Einsatzplanung.

Zweitmarkthändler bietet frei erfundene Adele-Tickets an Die „Ticketbande“ bewirbt imaginäre Kategorien für die Konzerte in München, lange bevor der Veranstalter den Sitzplan fertig hat, geschweige denn selbst Karten verkauft. Vor Gericht kommt sie damit nicht durch. (SZ Plus)

Mitten in den Sommerferien: Vier Tage Streik am Flughafen München

Thalkirchen: Feuer in Mehrfamilienhaus – Frau erleidet schwere Verbrennungen

Nach Fußballspiel: Kamera-Mast von Polizeiauto reißt Oberleitung ab

SZ Plus Frühchen : „Mir war es wichtig, dass niemand wieder das erleben muss, was wir erleben mussten“ 1997 bringt Silke Mader Zwillinge zur Welt - in der 25. Schwangerschaftswoche. Nur ein Baby überlebt. Seither kämpft sie für einen besseren Umgang mit Frühchen und deren Familien. Über das Leben mit einem Schmerz, der niemals vergeht. Von Anna Schwarz

Graffiti in München : Sie tanzt mit der Sprühdose Wenn die Kunst ruft, ist das Alter nur eine Zahl: Silke Teschke ist 62 – und Graffiti-Künstlerin. In ein Schema pressen lässt sie sich ohnehin nicht. Von Franziska Gerlach

SZ-Serie: Mahlzeit : Mit der Stoppuhr zum perfekten Espresso Andreas Brachwitz von der Kaffeewerkstatt in Neuried verrät, worauf es bei der Zubereitung ankommt. Es geht um Kleinigkeiten. Von Daniela Bode

