Von Marla Kyriss

Wo es in München 2025 Staus und Streckensperrungen geben wird Die Stadtwerke erneuern weite Teile ihrer in die Jahre gekommenen Verkehrsinfrastruktur. Besonders betroffen sind die Linien U3 und U6. Ein wichtiger U-Bahnhof wird umgebaut und erweitert. Und auch an der Oberfläche kommt es zu zahlreichen Einschränkungen.

Spektakuläre Pläne für die Paketposthalle Für das riesige Areal in Neuhausen hat Kulturveranstalter Michi Kern eine Zwischennutzung für die nächsten Jahre entwickelt. Wie weit das Vorhaben schon gediehen ist – und was die Münchner dort künftig erwartet.

Das zweite Leben des Postbank-Karrees Wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt entsteht eine neue Bürowelt für 3000 Arbeitsplätze. Das Architekturbüro Herzog & de Meuron hofft, möglichst viel von der alten Bausubstanz wiederverwenden zu können.

Wie die Stadt gegen Mietwucher vorgehen könnte Wer in München deutlich zu viel Miete zahlt, kann ein Verfahren einleiten lassen. Doch dieses Werkzeug wird kaum genutzt. Wie es besser klappt, zeigt Frankfurt. (SZ Plus)

Sie wollen in der Stadt einen Wald pflanzen – auf 5000 Quadratmetern Eine Initiative möchte einen „urbanen Waldgarten“ anlegen: mit Obstbäumen, Beerensträuchern und Kräutern für alle. Kosten würde die Stadt das fast nichts. Doch das Baureferat sagt: zu teuer.

Prozess in München: 16 Millionen Euro Schaden: Haftstrafe für Schneeballsystem

Nach Grillabend im Gemeinschaftsgarten: 53-Jährige will Teller von Nachbar zurückholen – der fällt über sie her (SZ Plus)

Kriminalität: Razzia gegen illegales Glücksspiel: Polizei hebt Hinterzimmer-Casino in Ottobrunn aus

Prozess in München: Schnallen-Streit zwischen Birkenstock und Aldi

Vor Gericht: Haftstrafe für Vergewaltiger eines 14-jährigen Mädchens

SZ Plus Geschichte Neuhausens : Vom Metzgerlehrling zum Millionenbauer Ein Erbe mit einem ausschweifenden Lebensstil, ein rätselhafter Ortspatron und eine explosionsartige Entwicklung: Ein neues Buch über Neuhausen gibt Einblick in den Wandel vom Bauerndorf zur Arbeitervorstadt. Von Wolfgang Görl

SZ Plus Die Schauspieler Julia Koschitz und Florian David Fitz übers Älterwerden : Let’s talk about Sex Florian David Fitz und Julia Koschitz wollen in der Kinokomödie „Der Vierer“ ihre Beziehung aufpeppen. Ein Gespräch über erotische Abenteuer, Partnerschaft und Midlife-Crisis. Interview von Josef Grübl

Adventszeit 2024 : Hier weihnachtet es in Bayern besonders romantisch Anfang Dezember starten unzählige Christkindlmärkte im ganzen Freistaat. Die SZ-Redaktion hat einige herausgesucht, die mehr zu bieten haben als Glühwein und Stollen. Ein Überblick. Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

