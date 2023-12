Zu Besuch bei einer Sexpositiv-Party, ein massives Mäuseproblem in Gaststätten und eine Lasershow zu Silvester. Was sonst passiert ist.

Wenn der Nikolaus im Latex-Anzug kommt Bei Sexpositiv-Partys in München zählt die größtmögliche Freizügigkeit, fast alles ist erlaubt. Die Veranstalter wollen die Events aus der Schmuddelecke holen - nur junge Leute haben Zutritt und sie müssen sich vorher bewerben. Doch was geschieht dort? Ein Besuch. (SZ Plus)

Gaststätten haben ein massives Mäuse-Problem Ungeziefer wird zunehmend zur unappetitlichen Herausforderung für die Gastronomie in der Innenstadt. Immer wieder müssen Betriebe wegen Hygienemängeln zeitweise schließen. Schuld sei das To-go-Geschäft - und die zweite S-Bahn-Stammstrecke. (SZ Plus)

München plant riesige Licht- oder Lasershow zu Silvester Der Wirtschaftsreferent will für den Jahreswechsel 2024/2025 ein "zentrales Spektakel", bei dem auch Drohnen zum Einsatz kommen könnten. Für dieses Jahr gibt es erneut spezielle Regeln für Böller und Raketen innerhalb des Mittleren Rings.

"Wie eine Maschine zugestochen" Ein Stalker soll seine Ex-Freundin beinahe mit einem Messer getötet haben. Wegen versuchten Mordes wird er zu 14 Jahren Haft verurteilt. Das reicht nicht, meint die Staatsanwaltschaft - nun wird der Fall neu aufgerollt. (SZ Plus)

Wo Fahrgäste nächstes Jahr viel Geduld brauchen Die Stadtwerke und die Münchner Verkehrsgesellschaft sanieren 2024 mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe der Linien U2 und U6. Auch auf einigen Trambahnrouten kommen Ersatzbusse zum Einsatz.

Ungewöhnlicher Geburtsort: Baby kommt auf der A99 zur Welt

Folge des Wintereinbruchs: Das "Sendlinger Loch" - jetzt ein See

Obersendling: 58-Jährige von Jugendlichen schwer am Kopf verletzt

25 Jahre Standesamt: Münchens Ort für Ja-Sager

Hauptbahnhof: Aluminiumballon löst Brandalarm bei S-Bahn aus

