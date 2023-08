Was München gegen die Hitze tun könnte, wo man 700 000 Euro einfach mal so in der Hand halten darf, wie die Stadt den Spätsommer feiert und mehr.

Von Leo Kilz

30 Grad und nirgends Schatten - was München zur Abkühlung tun könnte Weil sich solche Sommer wegen des Klimawandels häufen könnten, soll sich die Stadt besser darauf einstellen - etwa mit Trinkbrunnen und Wasserzerstäubern. Doch das geht Naturschützern nicht weit genug. (SZ Plus)

700 000 Euro in der Hand Die Bundesbank in München öffnet ihre Türen und Besucher dürfen sich einmal im Leben fühlen wie Dagobert Duck. Begegnung mit einer rasanten Maschine, überraschend schweren Goldbarren und nostalgischen Gefühlen (SZ Plus)

München feiert ein Wochenende der Sommerklassiker Zehntausende kommen bei herrlichem Wetter zum "Zamanand" und feiern auf der Ludwigstraße, wo sonst Autos fahren. Gute Laune herrscht auch beim Geburtstagsfest des SUB.

Nach Unfall in Schwabing: Radfahrerin stirbt an Kopfverletzungen Die Frau stieß an der Kreuzung von Hörwarthstraße und Mainzer Straße mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

WEITERE NACHRICHTEN

Feuerwehr: 78-Jährige stirbt bei Zimmerbrand

Unfall: Mann in Riem unter Bus eingeklemmt

Wildtiere: Siebenschläfer-Familie aus Badezimmerschrank gerettet

