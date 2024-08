Von Anne Eberhard

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Wie die Isar sicher werden könnte In dem idyllischen Fluss lauern lebensgefährliche Wasserwalzen, aus denen sich selbst geübte Schwimmer manchmal nicht mehr befreien können. Mit einfachen Maßnahmen könnten Leben gerettet werden, sagen manche Experten. Warum die Stadt trotzdem nichts tut. (SZ Plus)

Sommer im Olympiapark: Ein großes Volksfest geht zu Ende Obwohl etwas weniger Besucher als im vergangenen Jahr kamen, sind die Veranstalter zufrieden. Die Auftritte von „Coldplay“ erwiesen sich allerdings als Segen und Fluch zugleich.

Auch die Grünen sind jetzt für Olympische Spiele in München Vorher waren sie unentschlossen, doch das Spektakel von Paris hat die Parteispitze offenbar überzeugt. Eine Bewerbung für 2036 oder 2040 steht im Raum – aber vorher muss noch eine hohe Hürde übersprungen werden.

Urlauber muss Ersatztickets selbst zahlen Weil er das Boarding in Antalya verpasst hatte, kaufte ein Familienvater neue Tickets für den Heimflug. Die Kosten fordert er in einem Zivilverfahren vor dem Amtsgericht München zurück – ohne Erfolg.

Diesellok brennt am Ostbahnhof Am späten Samstagabend steht ein Fahrzeug in Flammen. Zahlreiche Einsatzkräfte rücken aus, verletzt wird offenbar niemand, aber der Schaden geht in die Millionen.

Sicherheit: Auf der Wiesn gilt ein Messerverbot

Lochhausen: Porsche überschlägt sich – 57-Jähriger tot

Arabellapark: 90-Jährige von Transporter erfasst und schwer verletzt

Riem: Feuerwehr rettet Adele-Fan von Rodelberg

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Gnadenhof in Erding : Freiheit für die Nutzlosen Vroni und Lukas Becker retten Tiere aus dunklen Ställen, Massentierhaltung und vor dem Schlachthof. Wie es ihnen gelingt, den Gnadenhof neben ihrem normalen Beruf zu stemmen. Von Ambros Maria Karner, Renate Schmidt und Birgit Goormann-Prugger

SZ Plus SZ-Serie: (K)ein ganz normaler Job : Die Stuntfrau, die auch Männer doubelt Katja Jerabek springt nicht nur für Anke Engelke oder Nora Tschirner von Dächern und lässt sich in Brand setzen – sie hält auch für Schauspieler wie Tom Schilling die Knochen hin. Ein Besuch an ihrem aktuellen Filmset. Von Pauline Graf

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit : Hochseilgärten und Kletterparks Klettern, Kraxeln, Hangeln – in den Sommerferien sind Hochseilgärten und Kletterwälder tolle Ausflugsziele für die ganze Familie. Ein Überblick über die schönsten Locations in und um München. Von SZ-Autorinnen und -autoren

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg