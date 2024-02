Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Wohnen lässt Mieter Nachzahlungen abstottern Die städtische Wohngesellschaft versucht den Ärger einzudämmen, den Nachzahlungen von bis zu 3000 Euro ausgelöst haben. Der Mieterverein will die Belege genau prüfen.

Nockherberg 2024: Wo die Grenzen des Singbaren sind Das Derblecken auf dem Nockherberg ist ein einzigartiges Schauspiel. Der zunehmende Hass im politischen Diskurs hinterlässt auch hier Spuren. Wie Fastenprediger und Singspiel-Macher darauf reagieren. (SZ Plus)

Wie umgehen mit dem Ayinger Wolf? Kann man noch gefahrlos im Wald spazieren gehen? Sollen Hunde besser an die Leine? Und was ist das richtige Verhalten bei einer Begegnung mit dem Raubtier? Nachdem bei Aying ein Wolf mehrere Schafe getötet hat, stellen sich viele Fragen. Hier sind die Antworten. (SZ Plus)

Lebenslange Haft für ukrainische Geflüchtete Die Schwurgerichtskammer am Landgericht München II verurteilte die 52-Jährige wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Sie hat ihren Gastgeber in Dachau im Streit mit einem Küchenmesser erstochen. (SZ Plus)

