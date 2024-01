Von Leo Kilz

Franz Beckenbauer: Im Auto mit dem Kaiser Nachts mit Vollgas, lässig mit Bambi und gestresst in der Anwaltskanzlei: Besondere Momente mit Franz Beckenbauer gab es nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon. Was SZ-Autoren mit dem Kaiser erlebt haben. (SZ Plus)

Beckenbauer im engsten Familienkreis beigesetzt Auf dem Friedhof Perlacher Forst fand er im Familiengrab seiner Eltern seine letzte Ruhe. Am kommenden Freitag findet eine Trauerfeier statt, an der Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen.

Handball-EM in München: Die wahren Fans buchen Tickets bis zum Finale Schon am ersten Handball-Tag in der Olympiahalle präsentiert sich die internationale Handball-Familie in fröhlicher Feierlaune.

Demonstration in München: 1600 Lastwagen bei Kundgebung auf der Theresienwiese Hauptthema war der Protest gegen die Erhöhung der Maut. Auch Landwirte fuhren mit ihren Traktoren an - und Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger bekommt viel Applaus.

Wer München vor einer Bauruine in bester Lage bewahren soll Nach der Pleite von René Benkos Signa-Konzern gelten die Familien Schörghuber und Inselkammer als Interessenten für das Großprojekt Alte Akademie in der Fußgängerzone. Das käme Stadt und Land aus mehreren Gründen sehr gelegen. (SZ Plus)

Airport-Anbindung: Zum Flughafen geht es nur per Ersatzbus

Verkehr in Moosach: Dachauer Straße wegen Brückenneubaus bis 2026 gesperrt

Kulturpolitik und Wissenschaft: Gorman geht - was bleibt von Biotopia? (SZ Plus)

Gasthaus-Eröffnung in der Innenstadt: Aus Haxnbauer wird Haxengrill (SZ Plus)

