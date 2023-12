Prostitution: Einblick in die Grauzonen eines Gewerbes In München gibt es 1800 offiziell angemeldete Prostituierte. In einer Befragung geht der Stadtrat der Frage nach, wie er die Frauen und Männer besser schützen kann. Denn immer wieder gibt es Hinweise auf Zwang und Menschenhandel (SZ Plus).

Das Millionen-Geschenk der Stadt an Benkos Signa OB Reiter verweist bei dem Thema Alte Akademie gerne auf den Freistaat Bayern. Dabei ist die Stadt selbst René Benko schon weit entgegengekommen (SZ Plus).

Lothar Matthäus droht erneut ein Fahrverbot Der ehemalige Nationalspieler war mit seinem SUV mal wieder zu schnell in der Stadt unterwegs. Doch sein Anwalt hat einen juristischen Kniff parat.

Neues MUC-Kennzeichen erstmals vergeben Die Stadt führt zum 1. Dezember das neue Kürzel für KFZ-Schilder ein. Einen Münchner hat sie damit bereits glücklich gemacht.

Adventskalender für gute Werke: "Es gibt sehr, sehr viel mehr Leute, die wenig haben, als andersrum" Um nach dem Tod ihres Mannes auch ohne Sozialleistungen mit ihren beiden Kindern über die Runden zu kommen, hat Manuela S. zwei Jobs. Ein Kinobesuch ist dennoch nicht drin, für ein Weihnachtsgeschenk legt die Großfamilie zusammen. Der SZ-Adventskalender für gute Werke unterstützt in diesem Jahr wieder arme Kinder und ihre Familien.

Flughafen München: Mehr als 150 Starts und Landungen wegen Schneefalls abgesagt

Feuerwehr im Dritten Reich: "Eine von den Nationalsozialisten verführte Einheit" (SZ Plus)

Laim: Mann springt zu fremder Frau ins Auto

Polizei und Justiz kooperieren: Mit Zivilcourage gegen Antisemitismus

