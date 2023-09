Wie das neue Wiesnbier schmeckt, wer am Bahn-Chaos am Münchner Hauptbahnhof Schuld war, warum Videoaufnahmen vor Gericht schockieren und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

So lief die Wiesnbierprobe Die sechs unterschiedlichen Wiesnbiere wurden bei der alljährlichen öffentlichen Bierverkostung vorgestellt.

Wie die DB die beschädigte Oberleitung reparierte Ein 25 Jahre alter Baggerfahrer kam offenbar mit der Baggerschaufel in die Oberleitung. Ein Entstörteam der Deutschen Bahn arbeitete bis Donnerstagnacht daran, die Störung zu beheben.

Filmaufnahmen vor Gericht: "Es gibt Bilder, die bleiben einem ewig im Gedächtnis" Immer öfter dienen Filmaufnahmen aus Überwachungskameras vor Gericht als Beweismittel. Sie zeigen S-Bahnschubser, diebische Angestellte oder auch schon mal Mörder. Von Videos, die erschreckend, eindringlich, aber auch aufklärend sind. (SZ Plus)

Alles glänzt und röhrt: die Faszination für große Autos bei der IAA Auf den Open Spaces der Automesse in Münchens Innenstadt sind besonders viele junge Menschen, oft mit ihren Eltern, unterwegs. Woher kommt ihre Begeisterung? Ein Streifzug. (SZ Plus)

So läuft der Landtagswahlkampf in München-Hadern Im Stimmkreis 101 treffen die drei Kandidaten der letzten Wahl erneut aufeinander. Der grüne Abgeordnete Florian Siekmann und die SPD-Stadträtin Micky Wenngatz wollen Justizminister Georg Eisenreich (CSU) das Direktmandat abjagen - mit Gesprächen am Grill statt Beschallung im Bierzelt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Milliardenloch beim Nahverkehr? Reiters Kritik an "schlechtem Draht" laut Bundesverkehrsministerium "nicht nachvollziehbar"

IAA Mobility: Kaum Kritik am Konzept der "Open Spaces"

Nach Flucht aus Psychiatrie: Mann droht Polizisten, sie zu erschießen

