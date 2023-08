SZ Plus Bundesligastart

"Ich habe fast nie Fehler gemacht"

Felix Brych hat alles erreicht, was ein Fußball-Schiedsrichter so erleben kann: Champions-League-Finale, bester Referee der Welt, aber immer war da dieser Druck. Den hat er nun in einem bemerkenswerten Buch verarbeitet. Von Thomas Becker